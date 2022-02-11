"Дисквалификация до четырех лет": новые подробности наказания для Валиевой

Мир спорта потряс скандал на Олимпиаде-2022 в Пекине. Спортивный журналист Анна Анцелиович рассказала, чего ждать Камиле Валиевой.

Камила Валиева – топовая фигуристка и, пожалуй, главный претендент на Олимпийское золото в Пекине. Однако медаль в личном первенстве, возможно, окажется для нее лишь мечтой. Причиной тому – положительный допинг-тест.

Правда, странностей в этом деле слишком много. Тренеры и представители СМИ недоумевают, почему результаты теста, который был сдан еще 25 декабря, всплыли только восьмого февраля, через несколько дней после того, как Камила Валиева вместе с командой уже взяла высшую награду в командном турнире.

"Это не клевета, потому что международное агентство по тестированию уже подтвердило, что это все официальная информация, сообщила, что там действительно была отобрана положительная проба, да, там есть триметазидин. Можно ли привлечь за нарушение конфиденциальности, предусмотренным всемирным антидопинговым кодексом и другими антидопинговыми правилами? Нет, эти документы не предусматривают каких-то санкций за нарушение конфиденциальности. Хотя он был именно в отношении нее нарушен, так как она несовершеннолетняя", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Анна Анцелиович.

Спортивный журналист объяснил, как могут развиваться события дальше. Есть несколько вариантов, какое наказание может получить 15-летняя девушка.

"У нее допинг-тест уже положительный. Если узнают, что, например, было употребление загрязненной какой-то добавки и спортсменка не могла даже подозревать, что там что-то содержится, то санкции, скорее всего, не будет. Если будет доказано, что, например, чуть-чуть не доработала и что-то могла сделать чуть-чуть больше, то есть ее вина была, но она была незначительной, то ей грозит от выговора до двух лет, в силу того, что она не защищенный спортсмен, несовершеннолетняя. Ну а если будет доказано, в чем я сильно сомневаюсь, судя по тому, что у нее нашли очень низкую концентрацию, что это был преднамеренный прием, то, как и любому взрослому спортсмену, ей грозит дисквалификация до четырех лет. Все зависит о того, какой был источник попадания и как спортсменка объяснит, почему у нее обнаружена данная субстанция. И если к ней будет применена какая-то санкция с периодом дисквалификации, она не может выступать ни на каких соревнованиях, ни тренироваться и как-то задействовать в спорте на всем протяжении срока дисквалификации", – заявил эксперт.