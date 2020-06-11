"Ему нравится": жена Мамаева рассказала о драках в семье

Жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Алана рассказала об отношениях с супругом. По ее словам, футболист своеобразно проявляет интерес к ней.

Алана Мамаева призналась, что они с мужем иногда дерутся, и для них это нормально. Но делают они это в шутку. Таким образом хавбек выражает свои чувства.

"Если ему нравится, как я выгляжу, то специально подходит, толкает меня и смеется", – поделилась жена спортсмена. Также она порассуждала о том, как должна вести себя женщина.

По мнению модели, девушка сама выбирает то, какой она будет в отношениях с мужчиной, на работе и где бы то ни было. Она задалась вопросом: почему одних бьют, а других любят и носят на руках. Супруга Павла Мамаева отметила, что всегда чувствовала себя выше других: умнее, красивее и сильнее.

Алана рассказала, что еще в детстве ее постоянно пытались задевать, и ей пришлось зарабатывать авторитет силой. Девушке всегда помогала самоуверенность.

Напомним, что футболист освободился из тюрьмы в сентябре 2019 года. После этого он заключил контракт с "Ростовом".