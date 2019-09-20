Жена показала освободившегося из тюрьмы Павла Мамаева с детьми

Алана Мамаева опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" новый снимок. На фото запечатлен ее муж, которого облепили дети – Алекс и Алиса.
Павла ожидают переговоры с футбольным клубом "Краснодар". За время его пребывания в колонии истек контракт.
Отметим, что футболист, хоть и не был женат, несколько лет жил с Юлией Евтух. В 2011 году у них родилась дочь Евгения. Пара распалась, несмотря на ребенка.Через два года спортсмен женился на модели Алане Хубецовой. У нее уже был сын Алекс, а в браке с Павлом родилась дочь Алиса.
Напомним, что 17 сентября Павел Мамаев и его друг, игрок питерского "Зенита" Александр Кокорин, вышли из колонии общего режима в Белгородской области по УДО. Проведя несколько дней в Москве с супругой, Павел отправился домой к детям, сообщает Teleprogramma.pro.
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