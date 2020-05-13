Серьезные нарушения: новый поворот в скандальном деле Кокорина и Мамаева

С того момента, когда имена Александра Кокорина и Павла Мамаева ежедневно мелькали в СМИ, прошло достаточно много времени. При этом новые подробности скандала, в который попали спортсмены, появляются до сих пор.
Законные представители спортсменов сообщили, что в деле были допущены серьезные нарушения. Так, по словам адвокатов, приговор не содержит важных сведений свидетелей, а также показаний Кирилла Кокорина.
Кроме того, эксперты утверждают, что осужденные футболисты действовали без злого умысла. Вышеизложенные тезисы способны существенно повлиять на пересмотр дела, пишет РИА Новости.
Напомним, Кокорин и Мамаев были осуждены после того, как избили чиновника Дениса Пака. Спортсмены были отпущены на свободу через несколько месяцев.
События вызвали широкий общественный резонанс в России. Многие стали осуждать знаменитостей за хулиганское поведение. Однако нашлись и те, кто посчитал, что Кокорин и Мамаев заслуживают гораздо более мягкого наказания за свои деяния, чем они понесли.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?