Серьезные нарушения: новый поворот в скандальном деле Кокорина и Мамаева

Скандальное дело Кокорина и Мамаева будет пересмотрено. Адвокаты спортсменов сообщили о серьезных нарушениях, допущенных в расследовании.

С того момента, когда имена Александра Кокорина и Павла Мамаева ежедневно мелькали в СМИ, прошло достаточно много времени. При этом новые подробности скандала, в который попали спортсмены, появляются до сих пор.

Законные представители спортсменов сообщили, что в деле были допущены серьезные нарушения. Так, по словам адвокатов, приговор не содержит важных сведений свидетелей, а также показаний Кирилла Кокорина.

Кроме того, эксперты утверждают, что осужденные футболисты действовали без злого умысла. Вышеизложенные тезисы способны существенно повлиять на пересмотр дела, пишет РИА Новости.

Напомним, Кокорин и Мамаев были осуждены после того, как избили чиновника Дениса Пака. Спортсмены были отпущены на свободу через несколько месяцев.

События вызвали широкий общественный резонанс в России. Многие стали осуждать знаменитостей за хулиганское поведение. Однако нашлись и те, кто посчитал, что Кокорин и Мамаев заслуживают гораздо более мягкого наказания за свои деяния, чем они понесли.