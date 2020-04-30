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У отсидевших Кокорина и Мамаева снова возникли проблемы

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Последствия пьяного дебоша, устроенного Александром Кокориным и Павлом Мамаевым еще в 2018 году, до сих пор не дают покоя футболистам. Так, выяснилось, что телеведущая Ольга Ушакова требует от спортсменов компенсацию за повреждение ее автомобиля во время потасовки.

По данным НСН, иск подан на сумму 300 тысяч рублей. Уточняется, что из-за дебоширов у машины было разбито стекло, а салон испорчен следами крови.

30 апреля 2020, 13:45

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