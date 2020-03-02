Чемпионка Сотникова объявила об уходе из спорта

В беседе с Борисом Корчевниковым фигуристка призналась, что прощание с большим спортом далось ей нелегко. В то же время она пообещала порадовать своих поклонников выступлениями на льду в рамках шоу.
"Когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет. Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне", – сделала заявление Аделина Сотникова на телеканале "Россия-1".
Проблемы со здоровьем начались у спортсменки летом прошлого года. Во время гастролей у девушки стала болеть спина. Сотникова не придавала этому значения, однако в декабре стало хуже: она не могла лежать и сидеть.
В феврале врачи прооперировали фигуристку. По словам агента Сотниковой, в ее позвоночнике установлены два импланта, соединенные пластиной. "И эту пластину держат шесть титановых шурупов, которые ей ввинтили в позвоночник для того, чтобы она смогла еще раз вернуться на лед", – цитирует представителя спортсменки ТАСС.
Напомним, что Аделина Сотникова заняла первое место на Олимпийских играх в Сочи в 2014-м. Спортсменка дважды завоевала серебро чемпионатов Европы – в 2013 и в 2014 году. Фигуристка не выступала на соревнованиях с 2015 года.
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