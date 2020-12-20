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Спорт
Канделаки считает катастрофой отстранение России от Олимпийских игр

Канделаки считает катастрофой отстранение России от Олимпийских игр

Тина Канделаки. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года прокомментировала журналистка Тина Канделаки. Она выразила недоумение и высказала свое мнение.
прочитано 606 раз

Несмотря на отстранение России от Олимпийских игр и чемпионатов мира, российские спортсмены смогут участвовать в этих турнирах, но без гимна и бело-сине-красного флага. Также страна не имеет права подавать заявку на проведение соревнований такого уровня. По мнению Тины Канделаки, это катастрофа.

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Тина Гивиевна Канделаки

Тина Гивиевна Канделаки журналист

 Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

В эфире радио "Комсомольская правда" журналистка, общаясь с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой, отметила, что к развитию допинговой системы имеют отношение многие страны, однако наказание понесла почему-то только Россия.

Спортсменка тоже опечалена решением WADA. Она переживает за соотечественников, которые мечтали представить свою страну на соревнованиях, ведь они лишились этой цели. Теперь, как сказала Татьяна, российским атлетам, которые получат золотую медаль, придется петь гимн самому и плакать.

"Вся наша страна, естественно, будет болеть за своих ребят", – сказала Навка.

Также собеседница Тины Канделаки подчеркнула, что фигурное катание никак не связано с допингом, потому что такие препараты, по ее мнению, не помогают вестибулярному аппарату. Она никогда не слышала, чтобы в этом виде спорта применялись подобные вещества.

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Автор: 20 декабря 2020, 10:50 Источник: Радио "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Соблазнительные фото Тины Канделаки

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
кадилаки иди в грузию со своим коментом
Гость
Ответить
Какилаки-затычка в каждую бочку!
Гость
Ответить
А чего вы ещё хотите если перед зимней Олимпиадой 2014 г. по непонятным причинам олимпийский огонь таскали по всей стране,наводили порчу,засовывали огонь даже на дно Байкала. Вот и получите на долгие годы отдачу от этого ритуала.
Гость
Ответить
Здесь - <цензура> comment-id=402367
А вы получили уже свою социальную выплату? Поспешите проверить наличие, потому что получить выплату можно только до конца года. Проверить можно на сайте, что указан выше Я свою получил, на мое имя было начислено больше 80 тыс рублей!
a
Нет не получила, так как это - полнейший лохотрон
Здесь - bit.do/socvyp
Ответить
А вы получили уже свою социальную выплату? Поспешите проверить наличие, потому что получить выплату можно только до конца года. Проверить можно на сайте, что указан выше Я свою получил, на мое имя было начислено больше 80 тыс рублей!
a
1

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