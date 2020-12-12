"Никакие слова не опишут": Канделаки шокирована смертью Гафта

Телеведущая Тина Канделаки присоединилась к многочисленной аудитории, почтившей память выдающегося Валентина Гафта. Журналистка не смогла описать масштаб таланта народного артиста, но четко дала понять, что всегда с уважением относилась к его творчеству.
Генеральный продюсер спортивного телеканала "Матч ТВ" призвала своих подписчиков послушать любое стихотворение Валентина Иосифовича, чтобы прочувствовать всю силу мастерства.
"Ушел Валентин Гафт. Никакие слова не опишут масштаб таланта этого человека. Послушайте его стихотворение и почувствуйте, как мурашки бегут по вашей коже", – написала Канделаки.
Напомним, об уходе артиста сообщила его супруга Ольга Остроумова. Женщина заявила, что Валентин Гафт скончался из-за инсульта. Ранее сообщалось, что любимец публики находился в тяжелом, но стабильном положении.
Несколько лет подряд актер театра и кино боролся с недугом и отказывался от помощи медицинских специалистов. О хронических заболеваниях Валентина Иосифовича все еще неизвестно.
Прощальная церемония состоится 15 декабря в стенах театра "Современник". Об этом сообщил действующий директор творческого пространства. Гафт будет похоронен на Троекуровском кладбище.
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