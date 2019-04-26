Раздевшаяся Туктамышева побила Шарапову
Эквадорец дал интервью Елизавете Туктамышевой на официальном YouTube-канале "Зенита". Помимо прочих, фигуристка задала Нобоа вопрос, который его смутил.
Немного подумав, зенитовец назвал самых, на его взгляд, сексуальных спортсменок мира. Спортсмен поставил на третье место теннисистку Марию Шарапову, на второе – ее коллегу Мартину Хингис. А побила их в личном рейтинге футболиста Елизавета Туктамышева, получившая первое место.
Напомним, в минувшем сезоне Елизавета Туктамышева выиграла бронзу командного чемпионата мира по фигурному катанию. Она победила в произвольной программе.
Как писали "Дни.ру", в настоящее время Елизавета Туктамышева готовится к новому сезону и разучивает новые элементы. Девушка уже научилась выполнять на льду два тройных акселя в комбинации с двойным. "Это стало большим шагом вперед и это дало мне уверенность, что я могу соревноваться с сильнейшими девочками на одном уровне", – ранее заявила фигуристка.
Отметим, что номера 22-летней Елизаветы Туктамышевой с раздеванием горячо обсуждаются как в России, так и за рубежом. Причем мнения по поводу выступлений противоположные. Одни считают, что подобный стриптиз на льду недопустим, другие же в восторге от раскованности и сексуальности фигуристки.
Певица бурно отреагировала на слова телеведущей
Актриса появилась в провокационном наряде
Кончина актрисы глубоко символична
Киевскую пианистку сняли под иконами
Популярные темы форума
Я не ожидала,что Гордон женат на таджичке,ахаха
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Хочет сумку за 200 тысяч
Мужья -тираны
Люблю зрелых
Пасс
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Зеленский стал президентом Украины!
дочь строит глазки моему мужу
Почему осуждают?
О размере, ... нравится девушкам
Ищу девушку
Вопрос админу
Не предложил выплатить мою ипотеку
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
Где найти достойную женщину?
бедный муж
Содержанка это кто?
Юбка или джинсы?
Когда замуж?
Собачники афигели
СССР разделили,даже нас не спросили!
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Выйти замуж,это противно.
Фильмы ужасов.
По радио говорят про Украинские выборы,как вы думаете ,кто победит?
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
Ау! Астроведы! Откликнитесь! Где вы?
у вас бывает ,сидишь на работе,и чувствуешь,что плохая энергия,и голова болит ,давление поднимается,душа внутри выскакивает,аж <цензура> тошноты
гиперактивные дети,что это?