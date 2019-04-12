"Я расслабилась": Туктамышева оправдалась после провала
Спортсменка приехала на соревнования в Фукуоке сразу после тура по японским городам в рамках шоу Stars on Ice. По словам фигуристки, она чувствовала себя немного уставшей, потому не смогла показать все, что хотела. Тем не менее Елизавета Туктамышева надеется, что покажет хороший результат в произвольной программе.
"Я приехала прямо с шоу, так что это была нестандартная подготовка. Я была более расслаблена, это последнее соревнование, и у меня было чувство, что я пока не показала все, что хотела. Я надеюсь, что так же успешно откатаюсь в произвольной программе", – передает ее слова РИА Новости. Спортсменка представит произвольную программу 13 апреля.
Напомним, что показ короткой программы состоялся в минувший четверг, 11 апреля. Первое место заняла японка Рика Кихира, набравшая 83,97 балла. На второй позиции оказалась россиянка Елизавета Туктамышева. Ее выступление оценили в 80,54 балла. Тройку замкнула представительница Японии Каори Сакамото, получившая 76,95 балла, сообщает RT.
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