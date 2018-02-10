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Спорт

Россия со слезами вырвала первую награду на Олимпиаде

Семен Елистратов. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst
Шорт-трекист Семен Елистратов завоевал первую медаль для России на Играх в Пхенчхане. Он стал третьим на дистанции 1500 метров.

Продолжение: Медальный зачет Олимпиады-2018
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В полуфинале 27-летний россиянин показал лучшее время. Однако в главном старте Семен проиграл соперникам. Золото завоевал кореец Лим Хе Джун, серебряную медаль взял голландец Шинки Кнегт.

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У Семена были все шансы на олимпийское золото, но тысячной доли секунды в этот раз не хватило чемпиону Сочи. Он показал результат 2 минуты 10,867 секунды. Время лидера - 2.10,485.

Елистратов вышел на церемонию награждения первым, на правах бронзового призера Олимпиады. Болельщики на трибунах рыдали, аплодируя атлету из России. Эта медаль стала для Елистратова первой личной наградой на Играх. В 2014 году в Сочи он завоевал командное золото в эстафете.

В забеге на 1500 метров также участвовали россияне Павел Ситников и Александр Шульгинов, им не удалось пробиться в полуфинальную стадию. Между тем, в копилке олимпийских атлетов из России появилась первая медаль.

Напомним, с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане проходят XXIII зимние Олимпийские игры, на которых спортсмены из 92 стран мира разыграют 102 комплекта наград в 15 видах спорта. Россияне поборются за 82 комплекта наград.

Автор: Алёна Нестерова10 февраля 2018, 15:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто будет бороться за медали для России на Олимпиаде

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