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Спорт

"До двух лет тюрьмы": вскрылись новые обвинения против Кокорина и Мамаева

Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: www.globallookpress.com
Дело футболистов-дебоширов Александра Кокорина и Павла Мамаева принимает серьезный оборот. Обвинение переквалифицировано на более тяжкую статью.
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Футболистов обвиняют в нанесении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений. Ранее сообщалось, что Александр и Павел, а также брат Кокорина Кирилл и тренер Александр Протасовицкий проходят по делу о побоях. 

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"По результатам судебно-медицинских экспертиз, потерпевшим Денису Паку и Виталию Соловчуку причинен легкий вред здоровью. В связи с этим следователь ужесточил обвинение", – сообщил адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик.

Если говорить о наказании, то оно от переквалификации обвинения не особо изменится. Обе статьи предполагают до двух лет лишения свободы. Но статья о легком вреде здоровью считается более тяжкой.

При этом статья о хулиганстве в деле остается. Как заявил адвокат Мамаева Игорь Бушманов, он подаст жалобу в прокуратуру на необоснованность обвинения, передает "Р-Спорт".

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Публикация от Татьяна Стукалова (@stukalova_official)

Напомним, футболисты Кокорин и Мамаев 8 октября устроили две драки. Вначале избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а позже в кафе набросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы спортсменов попали в больницу. Дебоширы по решению суда были заключены под стражу.

Недавно суд продлил срок содержания под стражей Мамаева и Кокорина. Полузащитник "Краснодара" и форвард "Зенита" останутся в СИЗО до 8 февраля 2019 года. По мнению следователей, Кокорин и Мамаев могут скрыться от правоохранительных органов и выехать за пределы России.

Автор: Андрей Евлампиев21 декабря 2018, 17:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

История дружбы Кокорина и Мамаева

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