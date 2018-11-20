Знаменитая российская теннисистка впервые стала мамой
"Самый счастливый день в нашей жизни. Доча, мы так тебя ждали", – написала Веснина в своем микроблоге. Теннисистка опубликовала трогательное фото с новорожденной малышкой.
На снимке спортсменка счастливо улыбается, а ее дочка лежит на ее груди. В кадр попали носик и ручка девочки. Поклонники поздравили Елену с важным событием.
"Ой, мурашки по коже! Хорошей судьбы ангелочку!!!", "Поздравляю от всей души!!! Пусть ваша малышка всегда будет здоровой и крепкой, радостной и веселой!", "Поздравляю! Это самое большое счастье, самый лучший день в жизни. Главное – здоровья Вам и Вашей девочке!", – написали Весниной фолловеры. Напомним, что теннисистка из-за беременности взяла паузу в спортивной карьере.
В 2016 году Елена Веснина выиграла золото Олимпиады в Рио в паре с Екатериной Макаровой. Она является победительницей трех турниров "Большого шлема" в парном разряде и одного турнира в миксте.
С будущим мужем Павлом Табунцевым Елена познакомилась в 2012 году на вечеринке у друзей. Мужчина занимается собственным бизнесом. В ноябре 2015 года они сыграли свадьбу, которая прошла в столичном ресторане. Веснина признавалась, что Павел не зарегистрирован ни в одной социальной сети и не любит публичность.
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