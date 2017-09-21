Биатлонист Логинов получил страшную травму на чемпионате России

Биатлонист Александр Логинов получил серьезную травму. Как сообщил его тренер, у бронзового призера чемпионата мира 2017 года болевой шок.

Инцидент произошел во время индивидуальной гонки на летнем первенстве России в Чайковском. По словам старшего тренера резервной сборной России по биатлону Александра Касперовича, 25-летний спортсмен упал на спину и не смог встать без посторонней помощи.

"Во время подхода к огневому рубежу Саша упал. Что произошло, толком непонятно. Был сильный удар на колено, оно опухло. Саша в сознании, но у него болевой шок. Мы сейчас вместе в карете скорой помощи. Едем в больницу", – рассказал Касперович ТАСС.

Ранее о серьезной травме биатлониста сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. "Призер чемпионата мира Александр Логинов получил серьезную травму ноги на летнем первенстве страны в Чайковском. Спортсмена во время соревнований унесли со стадиона на носилках", – написал Губерниев в своем Instagram.

Молния!!!Призер Чемпионата Мира Александр Логинов получил серьёзную травму ноги на летнем первенстве страны в Чайковском!!!!Спортсмена во время соревнований унесли со стадиона на носилках!!!Подробности сообщу в программе Все На Матч в 18.30 и в 22.45 мск!!!!Саша,Здоровья !!!! Верим!!!!������������❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️�������������������������������������������������������������������������� Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Сен 21 2017 в 2:44 PDT

Четырехкратный призер бронзового чемпионата мира 2017 года и трехкратный чемпион Европы находится в составе олимпийской сборной с 2014 года. В индивидуальной гонке на Играх в Сочи Логинов занял 30-е место. В ноябре 2014 года его отстранили от соревнований и тренировок за употребление допинга.

Срок дисквалификации истек в 2016 году, спортсмен опять начал выступать и выиграть соревнования. За 2017 год он принес России пять побед, часть из них – в индивидуальных гонках, часть – в командных забегах. Несмотря на то что, по словам первого тренера спортсмена, у Александра намного лучше получался спринт, чем индивидуальная гонка, именно эта категория принесла ему золото чемпионата Европы 2017 года в Душники-Здруе.