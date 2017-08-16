Известный биатлонный тренер трагически погиб в горах

Бывший тренер сборной Канады по биатлону Ричард Борута погиб в горах. Об этом сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Опытному наставнику было 49 лет. "Биатлонная семья выражает глубочайшие соболезнования семье Ричарда, его друзьям и ученикам", – отметили в пресс-службе организации.