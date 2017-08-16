Известный биатлонный тренер трагически погиб в горах

Бывший тренер сборной Канады по биатлону Ричард Борута погиб в горах. Об этом сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).
Опытному наставнику было 49 лет. "Биатлонная семья выражает глубочайшие соболезнования семье Ричарда, его друзьям и ученикам", – отметили в пресс-службе организации.
Canadian biathlon coach Richard Boruta dies in climbing accident https://t.co/3B9xKZvYjQ pic.twitter.com/E4GOTcWrgR— CBC Olympics (@CBCOlympics) 16 августа 2017 г.
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