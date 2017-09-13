Огромный баскетболист решил стать "гимнасткой"

В Сеть попало видео, на котором центровой игрок сборной Греции развлекается на тренировке. Он нашел ленту из художественной гимнастики, которой занимаются в основном девушки, и исполнил "произвольную программу".

Баскетболист сборной Греции и китайского клуба "Чжэцзян Лайонс" Яннис Бурусис решил попробовать свои силы в художественной гимнастике. Центровой игрок с ростом 215 сантиметров прервал свою тренировку перед матчем четвертьфинала чемпионата Европы 2017 года с Россией и решил показать произвольную программу с лентой.

Ранее на чемпионате сборная Греции обыграла Литву и сейчас готовится к матчу с нашей сборной. Параллельно в поединке сойдутся команды Италии и Сербии. В двух первых четвертьфиналах сражались испанцы, которые обошли немцев и сборная Словении, которая обыграла латвийцев.