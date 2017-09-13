Огромный баскетболист решил стать "гимнасткой"
Баскетболист сборной Греции и китайского клуба "Чжэцзян Лайонс" Яннис Бурусис решил попробовать свои силы в художественной гимнастике. Центровой игрок с ростом 215 сантиметров прервал свою тренировку перед матчем четвертьфинала чемпионата Европы 2017 года с Россией и решил показать произвольную программу с лентой.
Ранее на чемпионате сборная Греции обыграла Литву и сейчас готовится к матчу с нашей сборной. Параллельно в поединке сойдутся команды Италии и Сербии. В двух первых четвертьфиналах сражались испанцы, которые обошли немцев и сборная Словении, которая обыграла латвийцев.
Певец огорчен тем, что не получилось уговорить наследницу покинуть опасный район
Певица призналась, что не обошлась без помощи близкого друга
Политик не знает, чем закончится роман Марии
Балерина потеряла чувство ритма