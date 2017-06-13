Страшные травмы Алины Кабаевой

Алина Кабаева получала множество травм за время своей спортивной карьеры. Большинство повреждений носили легкий характер и никак не влияли на тренировочный процесс, но были и такие, последствия от которых могут серьезно сказаться на здоровье спортсменки.

Все мы обожаем соревнования по художественной гимнастике. Красота, совершенство, грация... Многие родители мечтают сделать из своих дочерей таких же знаменитостей, как Алина Кабаева. Но мало кто представляет, насколько тяжело, а порой и опасно заниматься этим зрелищным видом спорта.

В художественной гимнастике есть свои специфические травмы, связанные с постоянными интенсивными нагрузками на определенные суставы и мышцы. Растяжение связок считается фактически нормой, но вот разрыв связок, который получила Алина во время упражнений с мячом на Гран-при по художественной гимнастике в 2004 году, мог привести к серьезным последствиям. Девушка неловко упала и, хромая, покинула гимнастический ковер, а затем и вовсе снялась с соревнований.



Алина со своим чемпионским характером тренировалась, превозмогая боль, но в организме спортсменки сформировались необратимые изменения на морфологическом уровне, которые, как считают врачи, впоследствии могут перерасти в серьезные проблемы. Так, доктор медицинских наук, врач-реабилитолог Светлана Махмудова считает: "Растяжения связок вообще не бывает, бывает только разрыв, так устроен коллаген – он не тянется , он рвется. И нужен, как минимум 21 день, чтобы он восстановился. А ждать некогда. Надо тренироваться. Во время тренировки у спортсмена с травмой, происходит деформация стопы , мелкие косточки искривляются , появляется поперечно-долевое плоскостопие , что впоследствии приводит к артрозам различной локализации".

Накануне Олимпийских игр в Греции, в том же 2004 году, Кабаева получила настолько серьезную травму спины, что перед поездкой на соревнования решила креститься. "Очень многое изменилось во мне. Намного легче стало переживать какие-то сложности и понимать, осознавать их уроки. До травмы моя спортивная жизнь проходила нормально, я хорошо выступала. Но потом…", — рассказывала олимпийская чемпионка.

Махмудова уверена: "Травма спины – это самая серьезная травма. Нагрузка идет на все внутренние органы. Особенно это опасно для женщин. Потому что любое искривление тазовых органов ведет к появлению спаек в яичниках и, к возможным , заболеваниям матки. А тут и проблема бесплодия и вынашивания беременности. К тому же, если спортсмен толкается все время одной (толчковой) ногой, у него возникает определенная кривизна таза – человек этого не чувствует, а кривизна таза может привести к заболеванию любых внутренних органов, в первую очередь к заболеваниям печени – потому что именно таким образом происходит адаптация организма. У спортсменов натренированное тело – поэтому боль уходит быстро, а проблема, к сожалению, остается".

Алина Кабаева, преодолев проблемы со здоровьем в 2004 году, стала олимпийской чемпионкой. Но вот выступить в 2005 году на чемпионате Европы не смогла, потому что в конце мая вновь получила травму колена, от которой не успела восстановиться.

Проблема с коленом всегда мешала спортсменке нормально тренироваться. "Конечно, необходимые процедуры – массаж и физиотерапия – были сделаны, но при больших нагрузках оно меня беспокоит," – говорила Алина.

"К травмам колена обычно приводят очень серьезные и тяжелые нагрузки. И еще одна причина – проблемы с желчным пузырем, который напрямую зависит от печени. Возможна также и патология копчика, или даже всего позвоночника в целом, что у гимнасток не редкость", – прокомментировала возможные последствия Dni.Ru доктор медицинских наук.

Алина, несмотря ни на что, завершила свою карьеру триумфально – все золото московского Гран-при, победа на чемпионате России в многоборье, три золотых медали на израильском Гран-при... Но она всегда понимала, что "большой спорт, здоровье отнимает, а не добавляет".