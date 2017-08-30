Алина Кабаева покинула Россию

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева отправилась в Италию. В ближайшее время спортсменка в Россию не вернется.

30 августа Кабаева уехала в Италию на чемпионат мира по художественной гимнастике. Мероприятие пройдет в городе Пезаро. На турнире она выполняет почетную миссию посла. Прославленная гимнастка наградит победительницу турнира по личному многоборью, передает "Спорт-Экспресс".

В предыдущем олимпийском цикле трижды побеждала Яна Кудрявцева, которая в 2016-м завершила карьеру. Чемпионат закончится 3 сентября.

Как подчеркнули во Всероссийской федерации художественной гимнастики, миссия Кабаевой на турнире в Италии состоит в популяризации и продвижении своего вида спорта на международном уровне. Кроме того, посол чемпионата примет участие в награждении победителей и других официальных мероприятиях. "К подобной практике Международная федерация гимнастики впервые прибегла в этом году и собирается продолжать ее на следующих первенствах планеты", – подчеркнули в организации.



В Пезаро российскую сборную в индивидуальных выступлениях представят сестры-близнецы Дина и Арина Аверины, заслужившие это право благодаря успеху на чемпионате Европы. Для 19-летних спортсменок этот чемпионат мира станет дебютным. По мнению экспертов, сестры Аверины являются фаворитками турнира и у них есть все шансы завоевать победу.