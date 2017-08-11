Кто спасет деньги Алины Кабаевой

Стала известна судьба банка РПЦ "Пересвет", в котором хранила сбережения олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Собрание акционеров финансового учреждения избрало нового генерального директора.

"Принятое решение: досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – президента АКБ "Пересвет" Швеца Александра Алексеевича 10 августа 2017 года (последний день полномочий)", – сообщили представители банка на сервере раскрытия корпоративной информации. Бывший глава учреждения последний раз пришел на работу в октябре 2016 года, за несколько дней до введения временной администрации, после чего оформил больничный лист.

На должность нового президента "Пересвета" совет акционеров назначил Михаила Полунина, который возглавлял временную администрацию в банке. Дата его вступления в права главы организации – 11 августа 2017 года, срок полномочий – пять лет. Также Полунин был избран членом совета директоров банка.

О его возможном назначении на пост президента финансового учреждения сообщалось еще в феврале 2017 года. До того как Полунин стал руководителем временной администрации банка, он был вице-президентом Всероссийского банка развития регионов, который после проведения процедуры bail-in стал ключевым акционером "Пересвета".

Теперь Полунину предстоит спасти деньги вкладчиков, среди которых – много знаменитых спортсменов. В "Пересвете" хранили средства олимпийская чемпионка Алина Кабаева, боксер-тяжеловес Александр Поветкин, волейболистка Екатерина Гамова, метательница молота Ольга Кузенкова и борец греко-римского стиля Хасан Бароев. Успел ли кто-нибудь из них вывести деньги, до того как в банке начали обсуждать процедуру санации, неизвестно.

Напомним, что введенная в октябре 2016 года временная администрация обнаружила в отчетности "Пересвета" недостачу в 104 миллиарда рублей. Агентство по страхованию вкладов признало высокорисковыми кредиты на общую сумму в 12 миллиардов рублей. Сообщалось, что руководство финансового учреждения выдавало крупные займы лицам, у которых не было реальных активов.