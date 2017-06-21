Назван состав сборной России на матч с Португалией

На официальной странице сборной России по футболу в Twitter появилась информация о составе команды на игру с Португалией. На поле выйдут Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков, Комбаров, Шишкин, Самедов, Глушаков, Головин и Смолов. На скамейке запасных будут Габулов, Гилерме, Кутепов, Камболов, Смольников, Тарасов, Газинский, Ерохин, Миранчук, Канунников, Полоз и Бухаров. Начнется встреча в 18:00 мск.