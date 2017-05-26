Комментатора Орлова жестко подставили перед Канделаки

В Сети разгорелся очередной скандал вокруг "Матч ТВ". Комментатор Геннадий Орлов заявил, что телеканал обанкротился и многим сотрудникам грозит увольнение, в том числе ему. Слова журналиста попали на видео, которое тут же появилось в соцсетях.

"А с Тиной они вообще обанкротили "Матч ТВ". Я тоже выхожу за штат, как и большинство комментаторов. Может быть, один Карпин останется. Бюджет трехгодичный за полтора года потратили", – говорит в ролике человек, похожий на Геннадия Орлова. При этом в кадр попали еще два комментатора – Алексей Андронов и Кирилл Дементьев.

Орлов тут же отреагировал на инцидент: запись он назвал провокацией. "Эфир был, но об этом даже речи не шло. Мы об этом не говорили. Какая глупость! Это все провокация, кто-то все это подстроил. Никто меня из штата не выводил. У меня просто нет слов", – цитирует журналиста "Спорт-экспресс".

Чуть позже скандальное видео прокомментировала и пресс-служба спортивного телеканала. По официальным данным, на "Матч ТВ" сокращений не планируется.

Геннадий Сергеевич Орлов в прямом эфире у Дементьева и Андронова сказал, что Матч-ТВ банкрот и он выведен за штат — Anton Vanyushov (@Anton_Vanyushov) 25 мая 2017 г.

"Мы не имеем возможности давать опровержения после каждого сказанного кем-либо слова. Если субхолдинг "ГПМ Матч" будет планировать какие-либо масштабные изменения, мы обязательно об этом сообщим заблаговременно", – заявили в пресс-службе.



Вот видео, где говорят о банкроте Матч-Тв и выводе Орлова за штат. И это похоже не для эфира было pic.twitter.com/NbOq39ycKx — Anton Vanyushov (@Anton_Vanyushov) 25 мая 2017 г.

По данным телеканала, Орлов уже извинился перед руководством. "Нагло смонтированная подтасовка звука. Приношу извинения и руководству, и всем сотрудникам "Матча". Уверен, что за сфабрикованную подставу ответят те, кто это сделал", – якобы сказал он пресс-службе канала.