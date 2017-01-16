У Уткина появилась собственная программа

Телекомментатор Василий Уткин начал сотрудничество с каналом РБК. Он будет вести программу "Спорт с Василием Уткиным".

"Скромно, тихо, по-рабочему начали сотрудничество с телеканалом РБК, чему я очень рад", - написал Уткин в своем Twitter. "Удачи! Ждем-с креативных репортажей!)", "Что мы (зрители) увидим?", "А что именно? Спорт или какое-то другое направление?" – комментируют известие пользователи Сети.

"Это небольшая еженедельная программа о событиях наступающей недели. Это начало сотрудничества, надеюсь, оно будет иметь развитие", – цитирует телекомментатора Sports.ru. Премьера передачи состоится 16 января в 22:47 по мск. Продолжительность программы составит 13 минут.

Скромно, тихо, по-рабочему начали сотрудничество с телеканалом РБК, чему я очень рад. — Василий Уткин (@radioutkin) 16 января 2017 г.

Как писали Dni.ru, в декабре 2016 годп Уткин намекнул на скорое увольнение телеведущей Тины Канделаки с телеканала "Матч ТВ". Об этом он пошутил на своей странице в социальной сети Twitter. "Знакомая ищет работу. Лучшая по презентациям! Рекомендую", – написал Василий Уткин.

Напомним, отношения комментатора и телеведущей не складывались с начала формирования команды телеканала. Уткин долго отказывался работать на "Матч ТВ" из-за того, что его руководителем была назначена Тина Кандалаки.

Знакомая ищет работу. Лучшая по презентациям! Рекомендую. pic.twitter.com/xhh9E8icqp — Василий Уткин (@radioutkin) 18 декабря 2016 г.

Василий Уткин – российский спортивный журналист и телекомментатор, один из совладельцев портала sports.ru. С 2014 года ведет шоу "Большой вопрос" на телеканале СТС. Являлся главным редактором спортивных каналов "НТВ-Плюс" с 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года. С 1 ноября 2015 по 5 февраля 2016 года – сотрудник телеканала "Матч ТВ". С 3 марта 2016 года – комментатор телеканала Eurosport. С 15 июля 2016 года назначен на должность креативного директора сети пабов "Джон Донн".