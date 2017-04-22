Киркоров предложил Канделаки выйти за него замуж

Телеведущая сделала сенсационное признание. Но от идеи стать женой поп-короля она все-таки отказалась.

Филипп Киркоров, которому на предстоящей неделе исполнится 50 лет, стал героем программы "Сегодня вечером" на Первом канале. Пришедшие в студию гости рассказали немало личных историй о певце. Например, Тина Канделаки призналась, что артист делал ей предложение руки и сердца.

"Был период, когда Филипп не был еще молодым отцом, а я была не замужем во второй раз, – рассказала Тина. – И вот мы сидим в грузинском ресторане, едим курочку, а Филипп мне и говорит: "Я роскошный, молодой, состоявшийся, ты роскошная, молодая, состоявшаяся. Давай поженимся! Ты представляешь, что это будет?!"

"Я хорошо представляла, что будет – ужас будет, – продолжает Канделаки. – Филипп пояснил тогда, в чем по его мнению заключается секрет многолетнего брака: "У нас с тобой одинаковое чувство юмора и самоиронии, мы с тобой смеемся над одними вещами. Представляешь: нам с тобой по сто лет, а мы сидим под солнышком и смеемся".

"Но вообще история наших отношений очень яркая. Мы ненавидели друг друга. Потом была страсть. И полюбили друг друга так, что больше не разлюбим. Возможно, и поженимся!", – смеется Тина. И это ее заявление оказалось для всех в студии очень неожиданным.

