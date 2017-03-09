Американец унизил Малкина в драке

Игрок хоккейного клуба "Питтсбург" Евгений Малкин в начале матча с "Виннипегом" вступил в драку с американцем Блейком Уилером. Позже россиянин пояснил, что причиной стал "не очень хороший силовой прием" против соперника.

Блейк Уилер вызвал Евгения Малкина на кулачный бой и ударил его первым. В результате короткой схватки американец повалил россиянина на лед, после чего рефери разнял спортсменов, сообщает "Чемпионат".

"Уилер – отличный игрок. Он предложил мне подраться в первой смене. Я знал, что это произойдет, и был готов. Это была не лучшая моя драка, пара ударов – и я проиграл. Одной драки мне достаточно", – рассказал после матча российский хоккеист.

Впрочем, представитель "Питтсбурга" отомстил сопернику во время игры. Малкин забил в ворота противника две шайбы, обеспечившие команде победу.

"Рад, что удалось не только подраться, но и помочь своей команде победить", – заявил Малкин. "Здорово сработало большинство, а я просто пытался делать свою работу – открываться под броски, бросать", – заключил он.

Отметим, что сразу после Евгения Малкина и Блейка Уилера драку затеяли Том Сестито из "Питтсбурга" и Крис Торберн из "Виннипега". На этот раз силы оказались равны, и после нескольких взаимных ударов хоккеисты позволили судьям отвести их на скамью штрафников. Матч завершился победой "Питтсбурга" со счетом 7:4.