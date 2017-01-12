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Российские хоккеистки поколотили чешек
На момент инцидента счет был 2:0 в пользу сборной России. Пытаясь забить хотя бы один гол, чешские хоккеистки совершили очередной бросок по нашим воротам. Российский вратарь Валерия Меркушева намертво зафиксировала шайбу.
Хозяйки чемпионата продолжили атаковать, пишет "Советский спорт". В результате между ними и нашими хоккеистками во главе с капитаном команды Ниной Пироговой завязалась драка (смотреть с отметки 2:12:00).
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