Российские хоккеистки поколотили чешек

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею во время матча Россия – Чехия кипели нешуточные страсти. Защищая ворота, наши спортсменки подрались с соперницами.

На момент инцидента счет был 2:0 в пользу сборной России. Пытаясь забить хотя бы один гол, чешские хоккеистки совершили очередной бросок по нашим воротам. Российский вратарь Валерия Меркушева намертво зафиксировала шайбу.

Хозяйки чемпионата продолжили атаковать, пишет "Советский спорт". В результате между ними и нашими хоккеистками во главе с капитаном команды Ниной Пироговой завязалась драка (смотреть с отметки 2:12:00).