Назван новый капитан сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал капитана национальной команды. Почетный пост занял голкипер столичного ЦСКА Игорь Акинфеев, передает НСН.
Вратарь сменит на этой должности защитника Василия Березуцкого. Ранее последний объявил, что больше не будет защищать цвета национальной сборной на международной арене.
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