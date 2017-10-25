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Спорт

Хоккеист отправил соперника в нокдаун атакой Супермена

Кадр youtube.com
Во время матча НХЛ между командами "Анахайм Дакс" и "Филадельфия Флайерс" вспыхнула драка. Защитник Кевин Биекса сцепился с игроком "Летунов" Радко Гудасом.
прочитано 871 раз

Само по себе событие не выглядит примечательным, потасовки в хоккее – обычное дело. Всеобщее внимание привлек эффектный удар, которым Биекса отправил на лед Радко Гудаса. Защитник "Анхайм Дакс" использовал прием под названием "удар Супермена". Его часто используют бойцы ММА.

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Удар наносится в прыжке дальней от противника рукой. Таким образом спортсмен резко сокращает дистанцию, и атака становится крайне неожиданной для соперника. Кроме внезапности, "удар Супермена" обладает другим немаловажным свойством – он очень сильный, ведь боец вкладывает в него весь свой вес. 

Автор: Михаил Войцеховский25 октября 2017, 17:39

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