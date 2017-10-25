Хоккеист отправил соперника в нокдаун атакой Супермена

Во время матча НХЛ между командами "Анахайм Дакс" и "Филадельфия Флайерс" вспыхнула драка. Защитник Кевин Биекса сцепился с игроком "Летунов" Радко Гудасом.

Само по себе событие не выглядит примечательным, потасовки в хоккее – обычное дело. Всеобщее внимание привлек эффектный удар, которым Биекса отправил на лед Радко Гудаса. Защитник "Анхайм Дакс" использовал прием под названием "удар Супермена". Его часто используют бойцы ММА.

Удар наносится в прыжке дальней от противника рукой. Таким образом спортсмен резко сокращает дистанцию, и атака становится крайне неожиданной для соперника. Кроме внезапности, "удар Супермена" обладает другим немаловажным свойством – он очень сильный, ведь боец вкладывает в него весь свой вес.