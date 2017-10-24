Отец жестоко отомстил избившим его дочь подросткам

В Подмосковье мужчина расквитался с подростками, которые толпой избили его дочь. Им не понравилось вызывающее поведение одноклассницы.

Инцидент произошел 15 октября, сообщает Telegram-канал Mash. Тогда пострадавшая девочка пришла домой в грязной одежде, с заплывшим лицом и в слезах. Мужчина поехал вместе с ней в травмпункт, где врачи задокументировали повреждения. Несмотря на то, что школьница отделалась ушибами, у нее начались психологические трудности. По словам отца потерпевшей, теперь ему приходится водить 15-летнюю девочку в школу за ручку.

В итоге, мужчина решил не прощать обидчиков своего ребенка. Так как зачинщиками драки оказались девочки, то от разгневанного родителя досталось мальчикам, которые снимали избиение. На такие меры мужчина пошел после того, как в школе отказались обращать внимание на инцидент.