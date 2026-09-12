Появившийся на публике 88-летний Александр Збруев ошарашил своим видом после слухов об онкологии

Народный артист Александр Збруев лично появился на сборе труппы "Ленкома", развеяв слухи о тяжелой болезни.



В театре "Ленком Марка Захарова" состоялся сбор труппы, приуроченный к приближающемуся вековому юбилею учреждения и открытию нового сезона. Главным событием дня стало появление 88-летнего народного артиста РСФСР Александра Збруева. В последние месяцы вокруг имени звезды фильмов "Большая перемена" и "Батальоны просят огня" ходили тревожные слухи: поклонники опасались, что актер не сможет вернуться к работе.

Однако реальность опровергла эти опасения. Как сообщает СМИ, Александр Викторович выглядел элегантно и бодро. Актер с улыбкой приветствовал коллег, а в его глазах читался привычный юношеский азарт.

Кульминацией встречи стало присвоение Збруеву почетного статуса Легенды театра. Под аплодисменты зала мэтр поднялся к микрофону у сцены и произнес трогательную речь.

"Это мой дом. Я вас всех очень люблю. И спасибо вам, что вы меня так встречаете. И надеюсь, еще лет до ста, двенадцать лет осталось… Буду стараться", — обратился к коллегам Александр Викторович.

Этот оптимистичный выход в свет стал ответом на череду тревожных публикаций в прессе. Ранее Збруева госпитализировали из-за проблем с самочувствием. В СМИ появлялась информация о перенесенных обследованиях и подозрении на онкологическое заболевание. Тогда супруга актера Людмила Савельева назвала визит к врачам плановым, однако поклонники продолжали беспокоиться. Дополнительные опасения вызывали сообщения об отмене спектакля "Вишневый сад", перед которым актер почувствовал недомогание.

Тем не менее появление Збруева на открытии сезона "Ленкома" подтвердило: актеру удалось справиться с недомоганием, и он готов продолжать творческую жизнь в родном театре.