Жестокое избиение в центре Москвы попало на видео

В Сети появилось видео, записанное камерами наружного наблюдения. На записи видна жестокая драка четырех мужчин, переходящая в откровенное избиение поверженных соперников.

Сообщается, что инцидент произошел около одного из домов на Потаповском переулке в центре Москвы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает "РЕН ТВ". На записи видно, как четверо мужчин начинают драку двое на двое. В какой-то момент один из них падает на землю, что не мешает его сопернику продолжать избиение.