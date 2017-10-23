Жестокое избиение в центре Москвы попало на видео

Резня на "Эхе Москвы" Президентские амбиции Собчак Скандальный развод Джигарханяна Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2

Самое читаемое

Панин – Галкину: Ты гомосексуалист, живущий со старой женщиной
Отскорбевшую по Марьянову Пугачеву обвинили в цинизме
Лободу в "голом" платье подняли на смех
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Пелагея высказалась о первой семье Телегина
партнеры
Понедельник 23 октября
Лента новостей
21:01
От избранного президента Киргизии ждут независимости
21:00
Жители сибирского поселка отравились медвежатиной
20:54
Звезду "Дома-2" в очередной раз избил ревнивый ухажер
20:14
Первый канал довел Толкалину до бешенства
20:01
Психолог: Собчак ненавидит свою мать
19:55
Поезд насмерть сбил школьника под Пермью
19:44
Безумному сексу на танцполе нашли объяснение
19:42
Украинские регионы взбунтуются против Порошенко
19:35
В Чечне убиты четыре сотрудника Росгвардии
19:13
Юная любовница подозревает Максакову в убийстве Вороненкова
19:12
Красавчик Курц отказался целоваться с пожилым Юнкером
19:11
Будущий муж Пугачевой произвел фурор (видео)
18:31
Мешающегося под ногами Порошенко выгнали из минского формата
18:07
Курсанта МВД жестко наказали за публичный секс на танцполе
17:48
ЕС превращается в Евроогрызок
17:27
Жасмин врет ревнивому мужу
17:11
Собянин открыл новый путепровод на Южнопортовой улице
16:57
Играющего мускулами Трампа поймали на блефе
16:55
После секса на танцполе клуба студентку успокаивали родные
16:49
Калашникова спелась с Паниным
16:37
Больная раком российская певица произвела фурор на модном показе
16:33
Шаляпин переплюнул Бузову
16:27
Безумные регионы: свиная чума парализовала Ростовскую область
16:17
На Марсе разглядели маску Дарта Вейдера
16:13
Кобзон рассказал о страшных минутах
16:03
Выставка-ярмарка для ценителей ориентальных раритетов пройдет на Тишинке
15:40
"Русская шпионка" лезла к Хиллари Клинтон
15:37
Смертельный прыжок красноярского депутата на батуте попал на видео
15:28
Россиян напугали затяжными морозами в октябре
15:23
Володин оценил реконструкцию парка в Вольске
15:09
Как наказывать детей творчески
15:06
Лучшие рецепты для русских мужчин
15:06
Стало известно о разводе Чулпан Хаматовой
15:04
Мажоры прокатились по Москве на экстремальной скорости (видео)
14:54
Кто всплакнет на могиле Саакашвили
14:42
ПАСЕ клянчит деньги у России
14:34
Володин анонсировал расселение ветхого жилья в Елшанке
14:22
Бузова считает Тарасова "козлом"
14:18
Украина снова лебезит перед Россией
14:15
Михалкова странно отреагировала на развод с режиссером
13:55
В Москве пройдет чемпионат мира по европейским танцам среди профессионалов
13:41
Альтов об онкобольном Задорнове: Все очень плохо
13:35
Писающий пес опозорил Макрона
13:30
Валерий Сюткин: Агузарова вела себя отвратительно
13:25
Красноярский депутат погиб во время прыжков на батуте
13:05
Собчак оказалась хитрее располневшей Жасмин
12:47
Депрессия сокращает продолжительность жизни
12:28
Собирающая крохи супруга Краско отказалась себя продавать
12:18
Молодая жена накачала Джигарханяна странными таблетками
12:17
Убийца музыканта "Любэ" избежал тюрьмы
12:05
Замерзающий Киев диктует Москве условия по газу
11:46
Шурыгина променяла мужа на известного певца
11:34
Сергей Гармаш выпрыгнул из окна пятого этажа
11:32
Продюсерский центр Малахова зажигает новые звезды
11:28
Ресторан настоящей абхазской кухни открылся в центре Москвы
11:15
С какой вероятностью метеорит упадет на голову человека
11:07
Рублю предрекают активное отступление
11:03
Собаки-чудовища заполонили Нью-Йорк
10:52
Михалкова развелась с мужем
10:38
Известный певец ощущает себя женщиной
10:27
Назван срок отставки Порошенко
10:22
Марьянова в припадке спасал бывший наркоман
10:21
Гороскоп с 23 по 29 октября
09:59
Страстная парочка занялась сексом на танцполе (видео)
09:55
Рядом с Савеловским вокзалом нашли труп
09:32
Премьера фильма "ВМАЯКОВСКИЙ" состоится в феврале
09:20
В московском метро случилось ЧП
09:17
Казаченко из-за приступа не может говорить и двигаться
09:13
Британия требует запретить беременных женщин
09:06
Красотка покорила Сеть своими перевоплощениями в известных героев
08:57
После развода Джигарханяну грозит печальный конец
08:55
В Австралии умер основатель AC/DC
08:40
Назван убийца миллионов человек
08:40
В Москве при очистке пруда нашли расчлененный труп
08:34
Под Петербургом произошла страшная авария
08:10
Получить пенсию в России станет сложнее
07:56
В московском метро на неделю закроют три станции
01:25
Друзья отвернулись от ошарашенной предательством Собчак
20:11
Звезда "Уральских пельменей" ужаснула худобой
18:23
В Британии мужчина с ружьем захватил заложников
18:08
В туалете ТЦ на востоке Москвы нашли мертвого мужчину
18:03
Пассажир толкнул уборщицу метро на рельсы (видео)
17:53
Рената Литвинова пострадала из-за любви к чудному пальто
17:29
Муж Лядовой спасся из роковой для Марьянова клиники
16:56
На безработного в Москве напали "высокотехнологичные" грабители
16:56
Бузова в дерзких шортах прошлась по подиуму
16:43
Рапунцель из "Дома-2" расплакалась после новостей о беременности
16:12
Попавшая в секс-скандал Толкалина извинилась перед жертвами насилия
15:46
В Ростове-на-Дону загорелся рынок (фото)
15:33
В Москве избили вице-мисс России
15:09
Протестующие подрались с полицией в Киеве
14:59
Красотка из "Дома-2" жалеет о своей легкодоступности
14:35
Михалкова поддержала больного Зайцева
14:29
Названа дата первого крупного снегопада в Москве
14:10
Черные риелторы забили ломом известного певца
13:43
На Украине закатили праздник в честь убийства невесты Гиви
13:12
Медведева показала страсть на льду
12:53
Молодой красавчик устроил теплый прием Екатерине Андреевой
12:22
Анисина отомстила Джигурде в объятиях с другим мужчиной
11:55
Интимное признание Меньшовой смутило Николаева
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова появилась на публике в прозрачном платье
Казаченко из-за приступа не может говорить и двигаться
После развода Джигарханяну грозит печальный конец
Звезда "Уральских пельменей" ужаснула худобой
Сергей Гармаш выпрыгнул из окна пятого этажа
Муж Лядовой спасся из роковой для Марьянова клиники
Происшествия

Жестокое избиение в центре Москвы попало на видео

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
В Сети появилось видео, записанное камерами наружного наблюдения. На записи видна жестокая драка четырех мужчин, переходящая в откровенное избиение поверженных соперников.
прочитано 294 раза

Сообщается, что инцидент произошел около одного из домов на Потаповском переулке в центре Москвы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает "РЕН ТВ". На записи видно, как четверо мужчин начинают драку двое на двое. В какой-то момент один из них падает на землю, что не мешает его сопернику продолжать избиение.

Автор: Геннадий Куприянов23 октября 2017, 18:37

комментарии

Политика

Назван срок отставки Порошенко
К Собчак позвали правую руку Тимошенко
Путин вынес обвинительный приговор Западу
Янукович перестал выходить на связь

Шоу-бизнес

Юная любовница подозревает Максакову в убийстве Вороненкова
Будущий муж Пугачевой произвел фурор (видео)
Жасмин врет ревнивому мужу
Больная раком российская певица произвела фурор на модном показе

Проишествия

Причиной нападения на ведущую "Эха Москвы" назвали сексуальное желание
Пассажир толкнул уборщицу метро на рельсы (видео)
В Москве избили вице-мисс России
В магазине Москвы покупателя избили за навязчивость (видео)

Lifestyle

Опальной жене Джигарханяна нашли замену
Актер Лундгрен: Путин крутой
Красивая и бездарная: Садальский раскрыл странную смерть актрисы Цареградской
Ливанов приравнял "Матильду" к убийству Николая II
Шоу-бизнес

Стало известно о разводе Чулпан Хаматовой

В СМИ появилась информация о смене семейного статуса актрисы
Шоу-бизнес

Больная раком российская певица произвела фурор на модном показе

Артистка прошлась по подиуму в зеленом наряде
Шоу-бизнес

Юная любовница подозревает Максакову в убийстве Вороненкова

Шокирующий поворот в громком деле
Шоу-бизнес

Звезду "Дома-2" в очередной раз избил ревнивый ухажер

Девушку срочно увезли домой

Гороскоп

Гороскоп с 23 по 29 октября
Кто подставил жену Джигарханяна
Совет на выходные
Супруга Марьянова выйдет замуж после его похорон

Фоторепортажи

Калашникова спелась с Паниным
Шаляпин переплюнул Бузову
Собчак оказалась хитрее располневшей Жасмин
Собаки-чудовища заполонили Нью-Йорк

Спорт

Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)
Самая красивая теннисистка беременна от чемпиона мира
Овечкин выломал дверь в академии ФБР (видео)
Изнасилованную олимпийскую чемпионку уличили в желании заработать

Регионы

Красноярский депутат погиб во время прыжков на батуте
Страстная парочка занялась сексом на танцполе (видео)
Черные риелторы забили ломом известного певца
В России трансгендер сменил пол без операции
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru