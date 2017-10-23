Жестокое избиение в центре Москвы попало на видео
Сообщается, что инцидент произошел около одного из домов на Потаповском переулке в центре Москвы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает "РЕН ТВ". На записи видно, как четверо мужчин начинают драку двое на двое. В какой-то момент один из них падает на землю, что не мешает его сопернику продолжать избиение.
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