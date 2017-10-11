Трамп подшутил над "жестким" Малкиным

Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с победителями Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ) – командой "Питтсбург Пингвинз". При этом американский лидер особенно выделил форварда клуба, россиянина Евгения Малкина.

На встрече присутствовали также супруга президента Меланья Трамп, руководство, игроки и тренерский штаб "Питтсбург Пингвинз". Сначала Трамп пожал руку и отметил капитана клуба и лучшего игрока плей-офф Кубка Стэнли Сидни Кросби. Затем глава государства выделил еще одну звезду "пингвинов", россиянина Евгения Малкина, передает Sports Net.

Трамп повернулся к хоккеисту и также пожал ему руку, пишет "Газета.ru". Президент шутливо заметил, что Малкин – "большой парень, жесткий" и похож на баскетболиста. "Он был второй головой двухголового монстра, который забросил в общей сложности 77 шайб (в минувшем сезоне. – Прим. ред.)", – добавил Трамп, имея в виду парную игру Малкина с Кросби.

Отметим, что "Питтсбург Пингвинз" стал чемпионом НХЛ второй раз подряд. По традиции команды-победители в спортивных играх США приглашаются на встречу с президентом в Белом доме.

Ранее Малкин пояснил прессе, почему принял приглашение Трампа. "Нас пригласили в Белый дом. Этой традиции уже много лет. Вся команда, включая меня, согласилась на эту поездку. И я не вижу тут ничего криминального. Мы просто хотим получить удовольствие", – заявил хоккеист.