Губерниев объяснил "демарш" украинцев во время гимна России

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал казус, произошедший во время церемонии награждения на чемпионате Европы в Польше, когда российские и украинские биатлонисты покинули пьедестал во время исполнения гимна. Он считает, что никакого инцидента не было.

В составе сборной России помимо Алексея Волкова Ирина Старых были Светлана Слепцова и Алексей Логинов. По словам Волкова, гимн вообще не должны были включать.

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев дал понять, что ситуация исчерпана. "Не было никакого инцидента! Просто включили гимн раньше времени, не по протоколу. Он должен был прозвучать после вручения медалей, а не после цветочной церемонии", – цитирует Губерниева "Спорт-Экспресс".

Телекомментатор отметил, что все пошли по привычке. "Спортсмены просто не сообразили. Тем более, гимн выключили сразу. Не стоит раздувать эту тему", – заключил Губерниев.

В том, что ни российские, ни украинские спортсмены не виноваты в конфузе, уверена и член украинской команды Анастасия Меркушина. Биатлонистка сказала, что спортсмены ушли, потому что гимн зазвучал по ошибке организаторов, и они указали спускаться.

Анастасия заявила, что спортсмены просто растерялись. "Гимн включают только на медальной церемонии, а это была цветочная. Нам всем недвусмысленно организатор показал на выход с подиума. Мы начали спускаться еще до начала музыки. Никакой сенсации здесь нет!" – цитирует Меркушину "Обозреватель".

Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов не сомневается, что инцидент возник из-за технической накладки. "Случившийся инцидент – однозначно техническая накладка. Это и по видео заметно. Во время цветочной церемонии гимн звучать не должен", – заявил Бойцов.

Он подчеркнул, что "политических мотивов здесь абсолютно не прослеживается". Отметим, что российская сборная завоевала на соревнованиях золото, серебро досталось Норвегии, а бронза – Украине.