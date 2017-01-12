Украинский комментатор цинично пошутил над сборной России

В эфире одного из украинских спортивных телеканалов комментатор Андрей Столярчук пошутил над российскими любителями биатлона. При этом ведущий не обратил внимания на то, что его шутка прозвучала довольно двусмысленно и цинично.

Комментируя гонку, телекомментатор предположил, что серебряные медали в мужской эстафете в Рупольдинге российские спортсмены и болельщики отметят "Боярышником". "Сегодня наши дорогие друзья будут пить свой элитный национальный алкогольный напиток "Боярышник" лишь за серебро российской команды", – заявил Столярчук.

При этом украинец не скрывал радости по поводу того, что норвежец Эмиль Свендсен завоевал золотую награду для своей команды, опередив сборную России, передает RT.

Одновременно Столярчук признал, что российские спортсмены выступили удачно. "Отдадим должное – очень пристойно выглядели россияне", — сказал ведущий, комментируя гонку. Между тем команда Украины заняла в мужской эстафете лишь четвертое место.

Напомним, в декабре в Иркутске произошло массовое отравление спиртосодержащим средством "Боярышник". В результате погибли 78 местных жителей.