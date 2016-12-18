Роналду признали чемпионом мира

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду в третий раз признан лучшим игроком Клубного чемпионата мира (КЧМ). Успех футболисту принес хет-трик в финальном матче с японским клубом "Касима Антлерс".

Матч между "Реалом" и " Касимой Антлерс" прошел сегодня, 18 декабря, в Йокогаме (Япония). Футбольный поединок завершился со счетом 4:2 в пользу испанцев. На 60-й минуте Роналду реализовал пенальти, а в дополнительное время оформил хет-трик, забив на 98-й и 104-й минутах, передает "Р-Спорт".

После завершения игры нападающий был признан лучшим клубным игроком и получил "Золотой мяч" КЧМ. "Серебряный мяч" достался коллеге португальца по "Реалу" полузащитнику Луке Модричу, а "бронза" ушла к полузащитнику "Касимы Антлерс" Гаку Сибасаки.

Фото опубликовано Cristiano Ronaldo (@cristiano) Дек 15 2016 в 6:01 PST



Мадридский клуб стал обладателем статуса чемпиона среди клубов во второй раз. На третьем месте – колумбийский "Атлетико Насьональ".

Напомним также, недавно в Сети обсуждали бурную личную жизнь Криштиану Роналду. Все началось с его громкого каминг-аута: футболист публично заявил, что он – "богатый гей". Однако на следующий день папарацци застукали его целующимся с горячей брюнеткой Кристиной Буччино – танцовщицей итальянского происхождения. А спустя еще некоторое время в СМИ появилась информация о новой пассии спортсмена – 21-летней продавщице бутика элитной одежды Жоржине Родригес. Именно ее футболист привел на недавний матч "Реала" с "Депортиво", за которым наблюдал с трибун.

Фото опубликовано Cristiano Ronaldo (@cristiano) Дек 16 2016 в 3:18 PST





