Роналду признали чемпионом мира

Матч между "Реалом" и " Касимой Антлерс" прошел сегодня, 18 декабря, в Йокогаме (Япония). Футбольный поединок завершился со счетом 4:2 в пользу испанцев. На 60-й минуте Роналду реализовал пенальти, а в дополнительное время оформил хет-трик, забив на 98-й и 104-й минутах, передает "Р-Спорт".

После завершения игры нападающий был признан лучшим клубным игроком и получил "Золотой мяч" КЧМ. "Серебряный мяч" достался коллеге португальца по "Реалу" полузащитнику Луке Модричу, а "бронза" ушла к полузащитнику "Касимы Антлерс" Гаку Сибасаки.



Мадридский клуб стал обладателем статуса чемпиона среди клубов во второй раз. На третьем месте – колумбийский "Атлетико Насьональ".

Shibasaki!! He did it again!!!!



Real Madrid 1-2 Kashima Antlers#Antlers pic.twitter.com/XkjT60NGuT