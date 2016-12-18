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Роналду признали чемпионом мира
Матч между "Реалом" и " Касимой Антлерс" прошел сегодня, 18 декабря, в Йокогаме (Япония). Футбольный поединок завершился со счетом 4:2 в пользу испанцев. На 60-й минуте Роналду реализовал пенальти, а в дополнительное время оформил хет-трик, забив на 98-й и 104-й минутах, передает "Р-Спорт".
После завершения игры нападающий был признан лучшим клубным игроком и получил "Золотой мяч" КЧМ. "Серебряный мяч" достался коллеге португальца по "Реалу" полузащитнику Луке Модричу, а "бронза" ушла к полузащитнику "Касимы Антлерс" Гаку Сибасаки.
Мадридский клуб стал обладателем статуса чемпиона среди клубов во второй раз. На третьем месте – колумбийский "Атлетико Насьональ".
Shibasaki!! He did it again!!!!– JLeague_special (@special_jleague) 18 декабря 2016 г.
Real Madrid 1-2 Kashima Antlers#Antlers pic.twitter.com/XkjT60NGuT
Напомним также, недавно в Сети обсуждали бурную личную жизнь Криштиану Роналду. Все началось с его громкого каминг-аута: футболист публично заявил, что он – "богатый гей". Однако на следующий день папарацци застукали его целующимся с горячей брюнеткой Кристиной Буччино – танцовщицей итальянского происхождения. А спустя еще некоторое время в СМИ появилась информация о новой пассии спортсмена – 21-летней продавщице бутика элитной одежды Жоржине Родригес. Именно ее футболист привел на недавний матч "Реала" с "Депортиво", за которым наблюдал с трибун.
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