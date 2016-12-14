Запад сплясал на костях чемпионата мира в России

Федерация бобслея России согласилась с решением Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о переносе чемпионата мира 2017 года в другую страну. Представители многих западных государств поддержали IBSF.

Федерация бобслея и скелетона Великобритании одобрила решение IBSF о переносе чемпионата мира. По словам представителя организации, решение было принято "в интересах чистого ".



"Мы рады, что IBSF быстро отреагировала на публикацию второй части доклада Макларена. Мы с нетерпением ждем информации о новом месте проведения чемпионата мира, а также выступления наших спортсменов, которые с гордостью выступят на главных соревнованиях этого сезона", – цитирует организацию "Би-би-си".

Британская олимпийская чемпионка по скелетону 2014 года Элизабет Ярнольд разделила эту радость. Ранее спортсменка говорила о возможном бойкоте чемпионата мира в Сочи. "IBSF перенесла чемпионат мира 2017 года из России. Очень рада, что мы были услышаны, а наш спорт начинает борьбу с допингом", – написала скелетонистка в социальной сети Twitter.

Санно-бобслейный союз Германии уже предложил провести чемпионат мира в своей стране. Спортивный директор организации Томас Шваб заявил, что базой для соревнований мог бы стать город Кенигзее. "Международная федерация думает о переносе чемпионата мира в Кенигзее. Мы можем решить эти проблемы и сейчас изучаем возможности для этого", – цитирует его Sport1.

Федерация бобслея России с пониманием отнеслась к решению IBSF и назвала его меньшим из зол. В пресс-службе пояснили, что организация готова пойти на такие жертвы, "чтобы продемонстрировать готовность сотрудничать и сохранить единство в этом виде спорта".

"В создавшейся ситуации IBSF оказалась перед лицом возможного раскола в спортивной среде и массового бойкота соревнований. Хороших решений в данных обстоятельствах не существует, и нашим коллегам пришлось выбрать меньшее из зол. Мы понимаем, что в обстановке взаимного недоверия, которая не является делом наших рук, еще можно достойно провести соревнования, но нельзя устроить праздник. А чемпионат мира должен быть именно праздником, который ждут с радостью и нетерпением", – сообщили в пресс-службе федерации.

Решение IBSF о переносе чемпионата мира из Сочи прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его чрезвычайно политизированным. "Оно исходит из заявлений, которые просто не имеют достаточного обоснования. И Россия, конечно же, будет продолжать при помощи органов, отвечающих за спорт, защищать свои интересы", – заявил Песков.

Министр спорта России Павел Колобков посчитал странным перенос места проведения соревнований без обсуждения с Федерацией бобслея России. "К сожалению, очень странный подход федерации сообщать о каких-то своих решениях через сайт, не связываясь с нашей федерацией. Странный вопрос общения международной федерации с российской – через прессу. Но это, видимо, какой-то новый способ общения", – цитирует чиновника "Р-Спорт".

Победительница этапов Кубка мира Ольга Потылицына предположила, что Запад напугала вторая часть доклада Ричарда Макларена. "Теперь все иностранцы бояться ехать в Россию. Очень жаль, что это произошло с нашим домашним чемпионатом. Это было бы грандиозное событие, которое запомнилось бы навсегда", – отметила спортсменка.

Двукратный олимпийский чемпион по бобслею Алексей Воевода заявил, что сборной России не стоит бойкотировать чемпионат мира. "Мы должны поехать и доказать, что мы лидеры, выиграть на чужой территории. Всем нам нужно поддержать наших спортсменов, которые стали жертвами политической игры, вмешавшейся в спорт. Обидно за то, что спортсмены из других стран занимаются такими грязными вещами, как бойкот", – сказал Воевода.

Напомним, что чемпионат мира по бобслею и скелетону должен был пройти в Сочи с 13 по 26 февраля. Сначала бойкот объявили латвийские спортсмены, а вслед за ними – южнокорейские и американские атлеты.