Сеул поддержал антироссийскую истерию в спорте

Южнокорейские скелетонисты вслед за латвийскими спортсменами решили бойкотировать чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года в Сочи. При этом команда бобслеистов с участием в соревнованиях пока не определилась.

Спортсмены из Южной Кореи прокомментировали свой отказ от участия в чемпионате мира, сообщает Yonhap. По их словам, они решили бойкотировать соревнования из-за выводов главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, недавно опубликовавшего вторую часть своего доклада.

Ранее аналогичное решение приняла сборная Латвии по скелетону. "Пока наша федерация по-прежнему собирается "читать и осмысливать" доклад (Макларена. – Прим. ред.), мы будем делать то, что можем. Мы будем рады участвовать в чемпионате мира на любой трассе, но мы не примем участия в чемпионате мира в Сочи. Россия – место, где олимпийский дух был украден в 2014 году", – сообщается на официальном сайте сборной.

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков отметил, что отсутствие латвийцев на соревнованиях не вызовет особых проблем. "Значит, чемпионат мира пройдет без латвийцев, ничего страшного. Каждый имеет полное право на то, чтобы высказывать свое мнение. Не хотят выступать – не проблема, будут выступать и бороться за медали другие страны", – цитирует Александра Зубкова ТАСС.

"Какие ваши доказательства": Макларен разоблачает русских допинг-спортсменов, сюжет ВВС pic.twitter.com/2OoEmUzqC5 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 декабря 2016 г.

Между тем президент Британской олимпийской ассоциации Хью Робертсон высказался в поддержку бойкотирующих спортсменов, сообщает BBC. Он заявил, что одобрит действия атлетов или организаций, решивших не участвовать в соревнованиях.

Дни.Ру писали, что во второй части доклада Ричард Макларен опирался исключительно на опубликованную ранее информацию. По его словам, главным доказательством подлога допинг-проб являются царапины на пробках. После публикации документа глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Международный олимпийский комитет (МОК) "наказать Россию" и исключить ее из организации.

