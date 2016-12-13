Сеул поддержал антироссийскую истерию в спорте

Спорт

У России отобрали этап Кубка мира по конькобежному спорту

Вопрос о проведении чемпионата Европы в Коломне будет решаться позднее
Спорт

Российскому биатлону вынесли приговор

Этап Кубка мира будет перенесен из Тюмени
партнеры
Пятница 23 декабря
Лента новостей
22:52
Новиков получил "шикарное впечатление" от допроса
21:44
ЖКХ в 2017 году ждут большие изменения
21:22
Нападение на экс-премьера Франции попало на видео
20:37
Путина признали самой обсуждаемой персоной года
20:30
Исполнитель теракта в Берлине снял себя на видео
20:17
Бородина закатила праздник в честь годовалой дочки
20:00
На дочь Трампа напали в самолете
19:59
Соседка внука Сталина: Он водил молодых девочек
19:43
В Калининграде умерла чемпионка России по адаптивной легкой атлетике
19:31
Михалков получил неожиданную поддержку в конфликте с Ельцин Центром
19:30
Гонщицу Багдасарян хотят навсегда лишить водительских прав
19:24
Россиян потрясла необычная реакция на взрыв на "Коломенской"
19:16
Кудрявцева попросила Чехову остановиться
19:11
В Москве раскрыли секреты и тайны звезд
18:52
"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)
18:51
Как встретить Новый год без вреда для здоровья
18:34
Лучший гаджет-2016
18:31
ФСБ задержала семерых боевиков в московском регионе
18:17
Рената Литвинова лишила дочь наследства
18:16
Захарова о фокусе с изгнанием Савченко из ПАСЕ
18:14
Сурганова онемела из-за комы ребенка
18:10
Американцы издеваются над неудачницей Клинтон
18:07
Москва обрушилась на Киев за шутки о "Боярышнике"
17:50
Москвичи штурмуют метро после серии ЧП
17:32
В семье Трампа случилось горе
17:21
Появились подробности смерти внука Сталина
17:16
Западные параноики увидели холодную войну в Москве
17:01
Чем удивит новый фильм с Данилой Козловским
16:57
Где российские миллионеры проведут новогодние праздники
16:50
Что на самом деле значат результаты рейтинга Forbes
16:32
Индусов уличили в сбросе экскрементов с самолетов
16:25
Подруга раскрыла трагедию Натальи Крачковской
16:21
Премия "Время инноваций – 2016" подвела итоги
16:18
Путин проводил в последний путь Андрея Карлова
16:18
Призера шоу "Голос" признали мировой сенсацией года
15:56
Варваре Карауловой дали 4,5 года тюрьмы
15:51
Савченко поплатилась за встречу с Захарченко
15:31
Девушку Баскова дерзко ограбили
15:29
На юго-востоке Москвы случился транспортный коллапс
15:22
Дальнобойщиков обложат двойным налогом
15:21
Разработан суперматрас для комфортного сна
15:06
Значение имени Виктория
15:03
"Боярышник" будут продавать по рецептам
14:49
Внук Сталина умер на улице в Москве
14:40
Алла Пугачева поразила невероятной худобой
14:24
Варваре Карауловой вынесли обвинительный приговор
14:18
Лукашенко решил поднять зарплаты воровством
14:09
Тяжелый опыт Светланы Ходченковой
14:07
Инна Чурикова в больнице с переломом
14:07
Подробности мощного взрыва у "Коломенской"
14:06
Басков похвастался браслетом за 600 тысяч
13:53
Собчак резко подорожала после родов
13:36
Упавший под поезд метро юноша мечтал стать машинистом
13:27
Телохранители министров следили друг за другом на встрече в Москве
13:27
Игорь Николаев показал новую "русалку"
13:25
Скрывавшийся от полиции угонщик устроил девять ДТП в Москве
13:21
В России начнут создавать новый самолет "судного дня"
13:12
Закулисье сериала "Пьяная фирма"
13:11
Киевский суд приказал обыскать Путина
13:08
Слабая Европа завидует победам Путина
12:57
Украину обманули американские дроны
12:54
АвтоВАЗ анонсировал две новинки
12:53
Анисина: Я избаловала Джигурду
12:50
Панайотов назвал победителя шоу "Голос"
12:43
В ювелирную компанию "Адамас" нагрянул ОМОН
12:32
Запад признал победу Путина в холодной войне
12:29
Арнтгольц родила второго ребенка
12:25
В Москве умер старейший профессор МГУ
12:22
Гришаева на последнем издыхании завалилась на бок
12:11
Посла США в Японии высмеяли за "танец любви" (видео)
12:11
Пригожин накинулся на обидчиков Валерии
12:07
Украинская армия обломала зубы о Дебальцево
12:05
Звезда "Интернов" поразила кардинальной сменой имиджа
12:01
Названы имена пострадавших при взрыве у метро
11:47
Кто из россиян потеряет работу в 2017 году
11:31
Момент мощного взрыва на "Коломенской" попал на видео
11:21
Бодров впервые откровенно о смерти сына
11:05
Сын Татьяны Васильевой проклял бывшую жену
10:55
Гоша Куценко объявил о завершении актерской карьеры
10:53
От взрыва на "Коломенской" разворотило вестибюль
10:50
Путина нашли в текстах Нострадамуса
10:48
Прохожие ранены в результате взрыва у метро "Коломенская"
10:40
Видеотрансляция прощания с послом Андреем Карловым
10:28
41-летняя Анна Банщикова ждет третьего ребенка
10:08
Россияне будут оплачивать ЖКУ по-новому
10:07
В переходе у метро "Коломенская" прогремел взрыв
10:07
Филипп Киркоров нарядился как петух
09:41
У Макарских украли 36 миллионов
09:38
Киев выкупил банк Коломойского за один доллар
09:23
Московское метро вновь встало из-за смерти пассажира
09:13
Кадыров и Захарова объединились против американского стервятника
09:10
Крик души звезды "Холостяка"
08:42
"Мажор" Прилучный с женой покидает Москву
08:29
Ведущая "Ревизорро": Я некомпетентна
08:13
Названо место похорон актера Вячеслава Шалевича
08:07
История Госдумы: от времен империи к федерации
07:22
На серой ветке метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром
22:51
О Розе Сябитовой распустили грязные сплетни
22:02
Володин на встрече с Путиным обозначил приоритеты работы Думы
21:53
Путин объяснил отсутствие охраны у посла Карлова
﻿

Самое читаемое

Анжелика Варум: Родила чуть более полугода назад
Свадебные фото Кабаевой появились в Сети
У Хворостовского обнаружили новую болезнь
Жуткая смерть пассажира парализовала столичное метро
Полиция пресекла провокации Летучей
Спорт

Сеул поддержал антироссийскую истерию в спорте

Фото: GLOBAL LOOK press/Caroline Seidel
Южнокорейские скелетонисты вслед за латвийскими спортсменами решили бойкотировать чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года в Сочи. При этом команда бобслеистов с участием в соревнованиях пока не определилась.
прочитано 1528 раз

Спортсмены из Южной Кореи прокомментировали свой отказ от участия в чемпионате мира, сообщает Yonhap. По их словам, они решили бойкотировать соревнования из-за выводов главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, недавно опубликовавшего вторую часть своего доклада.

ПО ТЕМЕ

Латвийцы объявили бойкот ЧМ в России

Глава Антидопингового агентства призвал "наказать" Россию

Мутко ответил на обвинения WADA

Ранее аналогичное решение приняла сборная Латвии по скелетону. "Пока наша федерация по-прежнему собирается "читать и осмысливать" доклад (Макларена. – Прим. ред.), мы будем делать то, что можем. Мы будем рады участвовать в чемпионате мира на любой трассе, но мы не примем участия в чемпионате мира в Сочи. Россия – место, где олимпийский дух был украден в 2014 году", – сообщается на официальном сайте сборной.

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков отметил, что отсутствие латвийцев на соревнованиях не вызовет особых проблем. "Значит, чемпионат мира пройдет без латвийцев, ничего страшного. Каждый имеет полное право на то, чтобы высказывать свое мнение. Не хотят выступать – не проблема, будут выступать и бороться за медали другие страны", – цитирует Александра Зубкова ТАСС

Между тем президент Британской олимпийской ассоциации Хью Робертсон высказался в поддержку бойкотирующих спортсменов, сообщает BBC. Он заявил, что одобрит действия атлетов или организаций, решивших не участвовать в соревнованиях. 

Дни.Ру писали, что во второй части доклада Ричард Макларен опирался исключительно на опубликованную ранее информацию. По его словам, главным доказательством подлога допинг-проб являются царапины на пробках. После публикации документа глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Международный олимпийский комитет (МОК) "наказать Россию" и исключить ее из организации.  

Автор: Константин Улюкаев13 декабря 2016, 11:43

комментарии

Политика

Путина признали самой обсуждаемой персоной года
"Московская кукушка" облила водой депутата Рады (видео)
Захарова о фокусе с изгнанием Савченко из ПАСЕ
Американцы издеваются над неудачницей Клинтон

Шоу-бизнес

Беременная жена нанесла Казаченко новый удар
Бородина закатила праздник в честь годовалой дочки
Кудрявцева попросила Чехову остановиться
Рената Литвинова лишила дочь наследства

Проишествия

Упавший под поезд метро юноша мечтал стать машинистом
Подробности мощного взрыва у "Коломенской"
Подробности гибели дочки турецкого дипломата
Проклятие фиолетовой ветки столичного метро

Lifestyle

Чем удивит новый фильм с Данилой Козловским
Где российские миллионеры проведут новогодние праздники
Закулисье сериала "Пьяная фирма"
Как быстро убрать квартиру перед Новым годом
Происшествия

Московское метро вновь встало из-за смерти пассажира

Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
Шоу-бизнес

Арнтгольц родила второго ребенка

В семье популярной актрисы счастливое пополнение
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал новую "русалку"

Популярный исполнитель на волне скандала с Наташей Королевой
Шоу-бизнес

Сурганова онемела из-за комы ребенка

Известная певица не может прийти в себя после страшной трагедии

Гороскоп

Ирина Дубцова расплачивается за свои ошибки
Банкиры назвали самые богатые знаки зодиака
Колдуны раскрыли тайны Пелагеи
Дмитрий Тарасов женится в третий раз

Фоторепортажи

Басков похвастался браслетом за 600 тысяч
От взрыва на "Коломенской" разворотило вестибюль
Филипп Киркоров нарядился как петух
Знаменитые актеры из Австралии

Спорт

Российскому биатлону вынесли приговор
У России отобрали этап Кубка мира по конькобежному спорту
Фигуристка Сотникова попала в доклад Макларена
Гимн СССР на хоккее привел в восторг пользователей Сети (видео)

Регионы

Учительницу музыки уволили за разврат и гей-пропаганду
На месте строительства Керченского моста нашли клад
Пенсионер устроил дебош на борту самолета из-за чертей (видео)
Сын депутата выбил единственный глаз посетителю ночного клуба
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru