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Как политика убила чемпионат мира в России

Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst
Перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года из Сочи в Кремле считают политическим давлением на спорт. Эту точку зрения разделяют и российские спортсмены.
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Решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о переносе чемпионата мира из Сочи прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его политизированным.

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"Мы уверены, что это чрезвычайно политизированное решение. Оно исходит из заявлений, которые просто не имеют достаточного обоснования", – цитирует Пескова телеканал RT International. "И Россия, конечно же, будет продолжать при помощи органов, отвечающих за спорт, защищать свои интересы", – добавил он.

С этой точкой зрения согласна участница Олимпийских игр в Сочи, победительница этапов Кубка мира Ольга Потылицына. Эту новость она назвала ужасной.

"Мы так готовились к этому чемпионату мира! Это одна из современных трасс, на которой можно проводить соревнования при любой погоде, тем более гостеприимство русских людей знают все. Я понимаю, что это политическое давление на спорт, и жаль, что оно коснулось нашей скелетоно-бобслейной семьи", – заявила Потылицына.

Спортсменка отметила, что причиной мог стать доклад главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. "Я думаю, на перенос чемпионата мира повлиял доклад Макларена. Всех запугали им, и теперь все иностранцы бояться ехать в Россию. Очень жаль, что это произошло с нашим домашним чемпионатом. Это было бы грандиозное событие, которое запомнилось бы навсегда", – сказала она.

Прокомментировал решение о переносе первенства и президент Федерации бобслея и скелетона России, двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков. По его словам, официальных уведомлений из IBSF не поступало.

Зубков уверен, что вердикт не отменят. "Нам остается принять решение международной федерации, которое не оспаривается. Хотя... Будем все тщательно изучать", – цитирует его Life.ru.

Член комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Госдумы Дмитрий Свищев считает, что Федерация бобслея России должна требовать компенсацию за перенос чемпионата мира из Сочи. "Спорить бесполезно, потому что права на проведение турниров выдает международная федерация. Сейчас надо требовать компенсации ущерба: оргкомитет затратил деньги, время и усилия, все это должно быть оплачено. Но сам факт – это очень прискорбно, это может быть плохим знаком и прецедентом для других федераций, которые могут последовать примеру", – цитирует Свищева ТАСС.

Двукратный олимпийский чемпион по бобслею Алексей Воевода заявил, что сборная России не должна бойкотировать чемпионат мира. "Мы должны поехать и доказать, что мы лидеры, выиграть на чужой территории. Всем нам нужно поддержать наших спортсменов, которые стали жертвами политической игры, вмешавшейся в спорт. Обидно за то, что спортсмены из других стран занимаются такими грязными вещами, как бойкот", – резюмировал Воевода.

Автор: Людмила Фоканова13 декабря 2016, 21:55

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