К чему снится свеча по соннику Миллера
Свечи, горящие во сне ярким чистым пламенем, обещают преданность окружения и удачу. Зажигающую свечу девушку ждет тайное свидание с возлюбленным, не одобряемым родителями. Видеть свечу, задуваемую сквозняком, – к появлению нелепых слухов о вас. Задувать во сне свечу – к печальным известиям.
К чему снится свеча по соннику Фрейда
Зажигать свечу во сне – вы получите такое удовольствие от интимной близости, о котором давно мечтали. Для этого вам надо сделать некоторые усилия. Если вам привиделось, что вы ужинали при свечах, то необходимо быть более раскрепощенным в сексе. Видеть во сне дрожащее пламя свечи, означает, что ваша любовь висит на волоске.
К чему снится счеса по соннику Ванги
Провидица считала, что видеть свечу во сне – хороший знак. Такой сон предвещает долгожданный покой и мир на всей планете. Увидеть во сне свет свечи в ночном окне – вы находитесь под покровительством высших сил, которые помогут вам справиться с любыми задачами. В вашей жизни может появиться очень влиятельный человек.
К чему снится свеча по соннику Хассе
Пылающие свечи означают приглашение сновидца на вечеринку. Мигающие – к печали. Зажигать свечу предвещает встретить верных друзей. Гасить свечу – к тщетным надеждам. Видеть изготовление свечей – трудолюбие сновидца принесет пользу.