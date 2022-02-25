О том, к чему снится окно, рассказывают многие сонники. Все зависит от деталей сновидения.

К чему снится окно по соннику Миллера

Видеть окна во сне – вестник рокового конца больших надежд. Это приведет сновидца в отчаяние. Наблюдать закрытые окна – это образ заброшенности. Если они разбиты, вас будут преследовать подозрения в измене. Сидеть на окне – означает, что вы будете жертвой глупости и безрассудства. Войти в дом через окно – вы будете застигнуты за использованием бесчестных средств для достижения цели.

К чему снится окно по соннику Цветкова

Данный сон трактуется как ожидание. Видеть распахнутое окно — к сожалению. Разбить окно и выйти наружу — к осуществлению желаний. Открыть — вас ждет успех.

К чему снится окно по соннику Фрейда

Смотреть во сне в окно означает, что в реальности вы часто отгораживаетесь от своего партнера. Так вы надеетесь сохранить ваши отношения незыблемыми. Но этим самым вы наносите непоправимый вред отношениям и вашей роли в них. Разбивать окно во сне – сон означает, что в реальности интимные дела когда-нибудь сильно осложнят вашу жизнь.

К чему снится окно по соннику Дмитрия и Надежды Зимы

Окно во сне символизирует соприкосновение с внешним миром. Чаще всего такие сны говорят о том, что какие-то посторонние события могут отвлечь ваше внимание или даже вывести вас из равновесия. Смотреть во сне из окна – это намек на обстоятельства, которые могут вам помешать или заставят переключиться на другие дела.