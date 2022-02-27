Чтобы понять, к чему снится обрыв, следует обратиться к толкованию сновидений.

Увидев во сне обрыв, многие пытаются понять, что же это могло значить. Внести ясность могут помочь различные сонники.

ПО ТЕМЕ К чему снится хлеб

К ЧЕМУ СНИТСЯ ОБРЫВ ПО ЭЗОТЕРИЧЕСКОМУ СОННИКУ

Если вам снится, как вы стоите над обрывом, то это предвестник непростых событий, с которыми вам придется столкнуться. Вам придется взять себя в руки и бросить все силы на решение этой проблемы. Если вам снится падение с обрыва, то это предостерегает вас о возможном принятии неправильного решения. Именно поэтому вам нужно обдумывать каждое действие.

К ЧЕМУ СНИТСЯ ОБРЫВ ПО СОВРЕМЕННОМУ СОННИКУ

Согласно этому соннику, обрыв – это дурной знак, свидетельствующий об опасности. Если вам снится падение с обрыва, то это является предвестником денежных трудностей. Однако если вы обошли обрыв, то и в жизни вам удастся избежать опасности.

К ЧЕМУ СНИТСЯ ОБРЫВ ПО СОННИКУ ФРЕЙДА

Обрыв – это символ мучающих вас страхов. Поэтому видеть такой сон, значит испытывать внутреннее беспокойство. Также этот сонник может ответить на вопрос, к чему снится обрыв с водой. Так, если вы падаете в него, то это символизирует погруженность в любовные дела.

К ЧЕМУ СНИТСЯ ОБРЫВ ПО ЖИТЕЙСКОМУ СОННИКУ

Согласно этому соннику, обрыв – это недобрый знак. Если, стоя на краю, вы испытываете панику, то в жизни вам придется столкнуться с ситуацией, из которой будет непросто выбраться. Желание во сне сброситься с обрыва говорит о душевных переживаниях, которые в реальной жизни могут привести к нервному срыву. Сорваться с обрыва на машине – символ того, что вы можете ввязаться в авантюру, которая не приведет вас ни к чему хорошему.