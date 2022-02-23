К чему снится лиса рыжая
Видеть во сне такое животное предвещает то, что вы скоро получите большую сумму денег. Возможно, это будет выигрыш в лотерею или в азартной игре. Также этот сон может обозначать проблемы в личной жизни.
К чему снится лис
Подобное сновидение может быть трактовано как знак того, что ваш нынешний возлюбленный не предназначен для чего–то особенного. Хотя вы, возможно, возлагали большие надежды на будущее с этим человеком.
К чему снится лиса женщине
Незамужней девушке такое снование сулит знакомство с лицемерным молодым человеком. Замужней даме – неверность мужа. Девственнице – недопонимание в семье, трудности в общении с родителями. Беременной – необременительные хлопоты, подготовку к рождению малыша.
К чему снится лиса по соннику XXI века
Сновидцу стоит остерегаться соседа. Также сон предвещает пожар или обман со стороны друга. Если пытаетесь во сне поймать лису – значит, вам необходимо постараться обезвредить соперников. Драться с лисой во сне – к спору с умным и хитрым противником. Гладить лису – к обману, неприятности, убить ее во сне – к избавлению от врагов.
К чему снится лиса по соннику Миллера
Охота на лис во сне означает, что вы займетесь сомнительными делами и рискованными любовными похождениями. Если в вашем сне лиса тайком проникнет на ваш двор – остерегайтесь завистливых людей. Ваша репутация под угрозой. Убить лису означает победу в любом деле.