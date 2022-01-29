Нередко комары снятся к проблемам, однако порой этот сон может иметь нейтральное или даже позитивное значение. Чтобы понять смысл сновидения, нужно обращать внимание на детали. Помочь разобраться помогут различные сонники.
К ЧЕМУ СНЯТСЯ КОМАРЫ ПО СОННИКУ МИЛЛЕРА
Если вам снится большой комар, то это символ неприятностей в скором будущем. Причем проблемы появятся не просто так, а из-за недоброжелателей. Однако если вам удалось расправиться с назойливым насекомым, то вам удастся справиться с трудностями. В таком случае в будущем вы сможете обрести гармонию.
К ЧЕМУ СНЯТСЯ КОМАРЫ ПО СОННИКУ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ
Если вам снятся комары, которые вас кусают, то это предвестник неприятностей. Так, возможно, вам попытаются вставить палки в колеса чужие люди. Вероятно, у них это получится, так как даже терпеливый человек сможет выйти из-под контроля. Но если вы убьете насекомое, то сможете преодолеть все преграды.
К ЧЕМУ СНЯТСЯ КОМАРЫ ПО ДОМАШНЕМУ СОННИКУ
Комары в большом количестве, кружащиеся вокруг вас, снятся, предвещая назойливых людей в вашем окружении. Стоит быть внимательнее, поскольку они попытаются выведать ваши секреты.
К ЧЕМУ СНЯТСЯ КОМАРЫ ЖЕНЩИНЕ
Если женщина увидела во сне комаров в большом количестве, то ей стоит быть более внимательной в отношениях. Так, если у вас есть возлюбленный, но при этом вас окружают толпы поклонников, стоит отказаться от общения с ними. Такой сон может свидетельствовать о том, что ваш избранник испытывает чувство ревности.