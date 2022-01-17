К чему снится голубь по соннику Миллера
Если человек увидел во сне голубя, значит, в скором времени в его семье произойдет пополнение. Возможно, у него или его родственников родится ребенок. А еще появление такой птицы в ночных грезах может означать вступление в брак. В сновидении летящий голубь имеет иной смысл. Согласно соннику, стоит ожидать известий от человека, живущего далеко.
К чему снится голубь по соннику Ванги
Болгарская ясновидящая называла голубей вестниками Бога, поэтому стучащую в окно птицу она считала хорошим знаком, а людей, кормящих пернатых, – открытыми и дружелюбными. Если в сновидении птица кружила над головой, то наяву стоит ожидать гармонии. Голубь, запертый в клетке, означает, что человек, находясь в плену собственных слабостей, мешает своему же счастью.
К чему снится голубь по соннику Нострадамуса
Прорицатель вкладывает отличный смысл в сновидения с птицами. Он считал, что большие голуби – это метеориты, которые могут уничтожить города. Маленькие пернатые, напротив, означают мирное небо. Приземленные значения – у кричащих голубей. Если во сне птица издает пугающие звуки, то наяву могут возникнуть сложности на работе, в основном, из-за скверного руководителя.
К чему снится голубь по соннику Фрейда
Австрийский психолог тоже толковал подобные сны иначе. По его мнению, приснившийся голубь – непростая ситуация в личной жизни. То есть физическое влечение к другому человеку так и останется нереализованным желанием, поскольку тот не испытывает взаимных чувств.