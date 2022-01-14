Это природное явление ассоциируется у людей с неизвестностью и потерей ориентиров. Поэтому нередко подобное видение вызывает у человека вопрос: к чему снится туман?

Сонники интерпретируют сновидение по-разному. Многие толкования указывают на то, что такой сон указывает на отсутствие стабильности в вашей жизни и возникновение препятствий.

К чему снится туман по соннику Миллера

Пробираться через густой туман – к большим неприятностям и проблемам в делах. Выйти из него – значит, что вас ждет утомительное, но прибыльное путешествие. Быть окутанным туманом во сне – к сомнительным удачам и домашним неприятностям. Если туман рассеивается – то ваши неприятности продлятся недолго.

К чему снится туман по соннику Фрейда

Идти в тумане во сне означает, что у вас появляется много новых знакомых, и вы не можете понять, кому из них можно доверять. Сонник советует первое время не слишком доверяться всем подряд. Смотреть в окно во сне и видеть туман – по какой-то причине вы не испытываете особого стремления к сексу.

К чему снится туман по соннику Дмитрия и Надежды Зимы

Такой сон означает неопределенность по какому-то вопросу. Обычно сновидение говорит о том, что ваши планы не отличаются четкостью, а перспективы весьма сомнительны. Видеть в тумане неясные очертания людей – означает, что вы имеете не совсем верное представление о своем окружении. Заблудиться в тумане – это предупреждение. В ближайшее время вы не должны полагаться на свое чутье.

К чему снится туман женщине

Видеть туман во сне для представительницы прекрасного пола означает лишиться поддержки мужа или родителей. В реальность ей стоит рассчитывать только на свои силы и средства. Если женщина пережила потрясение и видит такой сон, то это предвещает избавление от страхов и победу над депрессией.