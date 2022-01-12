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Сонник
К чему снится вулкан

К чему снится вулкан

К чему снится вулкан, объясняют разные сонники. В целом понять значение сновидения нетрудно. С точки зрения психологии вулкан всегда интерпретируется как мощный мужской символ и знак значительных перемен.
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Как правило, если жизнь человека гармоничная и спокойна, ему не снится подобный сон. Психологи считают, что это всегда знак сдерживаемых страстей. По их мнению, вулкан олицетворяет собственное состояние сновидца.

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Такой сон толкуется о том, что вам предстоят горячие и жесткие споры, которые повредят вашей репутации. Для молодой женщины этот сон знаменует то, что ее эгоизм приведет к очень неприятной и запутанной ситуации.

К чему снится вулкан по соннику Фрейда

Вулкан во сне по данному соннику значит, что скоро вам доведется пережить страстный, головокружительный роман. Потухший же вулкан говорит во сне о том, что наяву человека ждет либо разрыв отношений, либо временное охлаждение и потерю интереса к партнеру (партнерше).

К чему снится вулкан по соннику Дмитрия и Надежды Зимы

Образ вулкана во сне в данном толковании является символом с трудом сдерживаемых негативных эмоций. Такое сновидение подсказывает, что, либо вы сами, либо кто-то из вашего окружения готов взорваться. Увидев подобный сон, вам следует поискать способы, чтобы найти компромисс со своими оппонентами и не доводить дело до серьезного конфликта.

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Фото: Andrey Nechaev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 12 января 2022, 06:23 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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