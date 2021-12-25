Чтобы узнать, к чему снится молоко, стоит обратиться к сонникам. В них данное сновидение трактуется по-разному в зависимости от деталей.

О том, к чему снится молоко, толкуют как положительно, так и отрицательно. В целом же сон об этом напитке символизирует плодородие, достаток и гармонию в семье. Видящему такой сон надо бережно к тому, что у него есть.

К чему снится молоко по Соннику Миллера

Видеть во сне, что вы пьете молоко – означает довольство в доме. Это очень благоприятный сон для женщин. Увидеть много молока – означает богатство и здоровье. Раздавать молоко – вы проявите благожелательность, добиваясь своей выгоды.

Если приснилось, что вы пролили молоко, то это означает, что вы переживете легкие потери и будете страдать от временных несчастий. Пить во сне кислое молоко – означает, что вы будете обеспокоены страданиями друзей. Пить во сне горячее молоко – предвещает борьбу, в финале которой вы добьетесь богатства и исполнения желаний. Увидеть во сне, что вы купаетесь в молоке – вас ждут удовольствия и компания близких по духу людей.

К чему снится молоко по Соннику Фрейда

Молоко связано с зачатием и рождением детей, а также символизирует оргазм. Сосуд с молоком символизирует беременность. Наливание молока во сне означает стремление к сексуальному контакту с любимым человеком, с которым вы желаете иметь детей. Если во сне вы пьете молоко, то у вас возможны заболевания половых органов.

К чему снится молоко по Соннику Хассе

Молоко в данном соннике означает споры. Видеть во сне коровье – к проблемам со здоровьем. Покупка молока во сне сулит радость. Раздавать молоко означает затишье в доме. К чему снится грудное молоко в собственной груди? Такой сон предвещает богатство.

К чему снится грудное молоко

Грудное молоко в сновидении – символ защиты, здоровья и благополучия. Вас наполнят жизненные силы, благодаря чему вам удастся успешно побороть болезни. Также такой сон означает, что вы окажетесь под покровительством сильного и влиятельного человека.

К чему снится кормить молоком

Сон, в котором вы кормите грудью ребенка, говорит о том, что скоро вы встретите человека, который коренным образом изменит вашу жизнь. Такой сон трактуется, как положительный. Также сон предвещает счастливый брак и здоровых детей.

Если вам приснилось, что вы кормите грудью чужого ребенка – ваша помощь не будет оценена тем, кому вы ее окажете. Такой сон означает пустые хлопоты.