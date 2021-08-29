К чему снится кот

Если вам приснился кот – это тревожный звоночек. Он может предвещать ссоры, опасности и конфликты. Появление кота в ничем не примечательном сне может сулить трудности, лучше быть осторожнее в ближайшее время.
Когда женщине снится кот, она в скором времени может попасть в ловушку. Стоит ждать подвоха и присматриваться к поведению окружающих. Котята, напротив, снятся к чему-то хорошему. Например, пушистый котенок появляется во сне к встрече с хорошим человеком или гармонии в семье.
Если снится черный кот, скоро возможны несчастья и разочарования, а также ссоры с начальством и интриги на рабочем месте. Происходящее может серьезно нарушить планы и подкосить здоровье. Стоит проще смотреть на вещи и не зацикливаться. Если черный кот приснился женщине, ей стоит обратить внимание на поведение лучшей подруги.
Большой кот снится к хорошим вестям. Он означает благополучие, достаток и комфорт в семье. Если снится мертвый кот, стоит готовиться к неприятностям, которые принесут враги или недоброжелатели. Не стоит рассказывать другим о своих планах и намерениях. Он также может сулить болезни и надвигающуюся черную полосу.
Сон с участием вашего кота не означает ничего, беспокоиться не о чем. А вот дикий кот означает усталость и разлад между супругами. Появление во сне больного кота может предвещать болезни близких.
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