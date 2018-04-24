К чему снятся деньги

Многих интересует, что значит увидеть во сне деньги, так как подобные сновидения – далеко не редкость. Согласно большинству толкований, это хороший знак.

Бумажные деньги считаются одним из самых благоприятных символов сновидений. Если во сне привиделся процесс зарабатывания внушительной суммы, значит человек приближается к большому успеху, к которому он долго шел.

Материальные средства передаются другому человеку крупными купюрами — значит, скоро появится новая большая возможность в жизни. Это может быть новая работа или долгожданное повышение.

Некоторые сонники трактуют деньги с точки зрения звуков, которые они создают. Шуршание бумажных купюр символизирует зарождение слухов или сплетен вокруг того, кто видит такой сон. Звон монет сулит приятные семейные хлопоты.





Если приснилась потеря большой суммы денег, то это может привести к серьезным неприятностям. Однако эти проблемы скорее настигнут вас в материальной сфере. Это никак не связано со здоровьем или личными отношениями.

Экономить финансы во сне – позитивное явление. Это значит, что в жизни все наладится, а также будет достигнут нужный уровень благосостояния и комфорта.

А вот подделывать в сновидении купюры – крайне плохой сюжет. Он может быть предвестником потери кого-то из друзей по вине человека, которому снится сон. Более того, это предрекает плохой поступок, от которого пострадают близкие люди.