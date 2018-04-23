К чему снится ураган
Если в сновидении страшный ураганный ветер разрушил ваш дом, это скорее нейтральный знак. Возможно, в скором времени вы поменяете место жительства.
Некоторые сонники трактуют этот сюжет как намек на то, что вы ведете неправильный образ жизни. Изменить ситуацию к лучшему поможет пересмотр своих принципов, а также избавление от некоторых привычек.
Слышать во сне рев урагана или наблюдать, как он бушует за окном – к началу невыносимой паузы во всех делах. Иными словами, вас ждет период ожидания, который принесет в жизнь тревогу и страх. Толкователи убеждены, что только железная сила воли сможет уберечь вас от неминуемых утрат.
Растолковать, к чему снится приближающаяся стихия, можно следующим образом. Данный знак вещает о том, что на подсознательном уровне вас беспокоят какие-либо опасения насчет важного дела.
Сонник рекомендует прислушаться к своим ощущениям и приостановиться, поразмыслив о планах. Вероятно, стоит немного пересмотреть пути достижения целей.
Сновидение, в котором вы пытаетесь укрыться от урагана или бури, говорит о том, что в сложных ситуациях вы покажете себя только с лучшей стороны. Сонник убежден, что у вас есть врожденное чувство такта, которое поможет договориться даже с самыми взыскательными партнерами по бизнесу.
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