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Сонник

К чему снится кольцо

Кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца"
Кольцо не имеет ни начала, ни конца и символизирует супружескую любовь и верность. Что означает такой сон для женатого человека, и к чему снится кольцо, соскользнувшее с руки? У экспертов есть ответ.
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Ванга полагает, что подобный сон грезится людям, не сумевшим вовремя разрешить свои проблемы. Более того, она считает украшение символом сильных чувств и привязанности. Если женщине снится, что кольцо надевает ей на руку возлюбленный, значит, он очень ценит отношения с ней. Если такое украшение дарит незнакомый мужчина, то даму ждет новое романтическое приключение. Терять во сне кольцо Ванга не рекомендует. Даже просто выпавшее из рук украшение символизирует неверность и утрату доверия. Если человеку снится, что кольцо давит ему на палец, в жизни он, вероятно, пренебрегает чувствами своей половины.

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Дэвид Лофф убежден, что такой сон видят люди, принявшие на себя серьезные обязательства. Делать это украшение собственными руками во сне – последовательно добиваться намеченных целей. Кольцо, обладающее волшебными свойствами, снится людям с паранормальными способностями. Оно может означать любовь и служить символом завершенности и единства. Если в вашем сновидении кольцо гладкое – это знак грядущего бракосочетания. Однако если во сне вы начали его снимать, то наяву переживаете боль от измены. Если же кольцо не снимается с руки, вас ждут какие-либо ограничения в свободе.

Если вам приснилось железное кольцо, сон сулит много работы и забот. Если оно медное – это к радости. Если кольцо дешевое, вас ждет несерьезное заболевание. Если украшение в вашем сновидении старинное, то судьба готовит вам встречу с избранником. Увидеть во сне сломанное кольцо – символ несчастливой супружеской жизни, либо прекращение взаимоотношений для влюбленных. Если женщина получит в подарок в сновидении такое украшение, это означает, что все волнения позади, а любимый целиком посвятит себя ей. 


Автор: Михаил Вштанов11 апреля 2018, 11:22

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